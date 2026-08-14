İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliği üzerinden yürütülen istihbarat savaşında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberine göre İsrail, son bir yıl içinde İran'ın Trump'a suikast düzenlemeye hazırlandığına ilişkin ABD'ye defalarca uyarıda bulundu. Ancak ABD istihbaratı, İsrail'in ortaya attığı bu tehditleri bağımsız olarak doğrulayamadı. İddiaya göre İsrail'in ABD içerisindeki etkisi sorgulanıyor.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'ın hedef aldığı yönündeki istihbarat iddiaları Washington'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Reuters'ın özel haberine göre İsrail, son bir yıl içinde İran'ın Trump'a suikast düzenlemeye hazırlandığına ilişkin ABD'yi defalarca uyardı.

Üstelik iddialar tek bir tehdit senaryosuyla sınırlı değildi. İsrail tarafından ABD'ye iletilen bilgilerde Trump'ın bir etkinlik sırasında keskin nişancı tarafından vurulabileceği, bıçaklı saldırı için bir kişinin kullanılabileceği ve daha sonra Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın uçağına omuzdan fırlatılan füze ile saldırı düzenlenebileceği öne sürüldü. Reuters'ın mevcut bir ABD'li yetkili ve iki eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA bazı özel tehditleri doğrulayamadı ve bazı durumlarda İsrail istihbaratına "düşük güven" değerlendirmesi yaptı.

İSRAİL'DEN WASHINGTON'A PEŞ PEŞE "TRUMP ÖLDÜRÜLECEK" UYARILARI Reuters'a konuşan kaynaklara göre İsrail'in uyarıları, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın öncesinde başladı ve ABD'nin şubat ayında İran'a karşı savaşa girme kararından önce yoğunlaştı. İsrail'in ABD istihbarat kurumlarına aktardığı iddia edilen senaryolar arasında oldukça farklı saldırı biçimleri yer aldı. Bunlardan biri Trump'ın büyük bir kamu etkinliği sırasında keskin nişancı tarafından vurulması, bir diğeri ise saldırı düzenlemesi için bir kişinin bıçak kullanmak üzere görevlendirilmesi ihtimaliydi. Ancak bu iddiaların kritik noktası, tehditlerin ne kadarının ABD istihbaratı tarafından doğrulanabildiği. Reuters'ın kaynakları, CIA'in İsrail tarafından paylaşılan bazı özel tehditleri bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

EN ÇARPICI İDDİA ANKARA ÖNCESİNDE GELDİ İsrail'in en ayrıntılı uyarılarından biri ise Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Washington'a iletildi. Reuters'ın aktardığına göre İsrailli yetkililer Beyaz Saray'ı, İran'ın Trump'ı öldürmeye çalışabileceğine ilişkin istihbarat konusunda bilgilendirdi. İddiaya göre saldırı, Trump NATO Zirvesi için Air Force One ile seyahat ederken omuzdan fırlatılan bir füze kullanılarak gerçekleştirilebilirdi. Bu uyarının ardından olağanüstü bir güvenlik operasyonu yapıldı. Trump, Türkiye'den ayrılırken Air Force One'dan alınarak başka bir uçağa geçirildi. Air Force One ise Trump'ın içinde bulunduğu uçağın yerine yanıltıcı bir uçuş olarak kullanıldı. Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre bu değişikliğin arkasında ciddi ve yakın bir füze tehdidi değerlendirmesi bulunuyordu. Fakat son Reuters araştırması, bu tehdidin kaynağına ilişkin çok daha kritik bir ayrıntıyı ortaya koydu: ABD istihbaratı, İsrail'in Trump'a yönelik tehdit iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadı. Dahası, Reuters'a göre Türk istihbarat kurumları da Ankara'daki olay sırasında Trump'ın hayatına yönelik tehdidi destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı. Türkiye'nin bu değerlendirmeyi Amerikalı yetkililerle paylaştığı belirtildi.