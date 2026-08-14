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İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliği üzerinden yürütülen istihbarat savaşında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberine göre İsrail, son bir yıl içinde İran'ın Trump'a suikast düzenlemeye hazırlandığına ilişkin ABD'ye defalarca uyarıda bulundu. Ancak ABD istihbaratı, İsrail'in ortaya attığı bu tehditleri bağımsız olarak doğrulayamadı. İddiaya göre İsrail'in ABD içerisindeki etkisi sorgulanıyor.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 1

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'ın hedef aldığı yönündeki istihbarat iddiaları Washington'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Reuters'ın özel haberine göre İsrail, son bir yıl içinde İran'ın Trump'a suikast düzenlemeye hazırlandığına ilişkin ABD'yi defalarca uyardı.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 2

Üstelik iddialar tek bir tehdit senaryosuyla sınırlı değildi. İsrail tarafından ABD'ye iletilen bilgilerde Trump'ın bir etkinlik sırasında keskin nişancı tarafından vurulabileceği, bıçaklı saldırı için bir kişinin kullanılabileceği ve daha sonra Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın uçağına omuzdan fırlatılan füze ile saldırı düzenlenebileceği öne sürüldü.

Reuters'ın mevcut bir ABD'li yetkili ve iki eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA bazı özel tehditleri doğrulayamadı ve bazı durumlarda İsrail istihbaratına "düşük güven" değerlendirmesi yaptı.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 3

İSRAİL'DEN WASHINGTON'A PEŞ PEŞE "TRUMP ÖLDÜRÜLECEK" UYARILARI

Reuters'a konuşan kaynaklara göre İsrail'in uyarıları, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın öncesinde başladı ve ABD'nin şubat ayında İran'a karşı savaşa girme kararından önce yoğunlaştı. İsrail'in ABD istihbarat kurumlarına aktardığı iddia edilen senaryolar arasında oldukça farklı saldırı biçimleri yer aldı.

Bunlardan biri Trump'ın büyük bir kamu etkinliği sırasında keskin nişancı tarafından vurulması, bir diğeri ise saldırı düzenlemesi için bir kişinin bıçak kullanmak üzere görevlendirilmesi ihtimaliydi.

Ancak bu iddiaların kritik noktası, tehditlerin ne kadarının ABD istihbaratı tarafından doğrulanabildiği.

Reuters'ın kaynakları, CIA'in İsrail tarafından paylaşılan bazı özel tehditleri bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 4

EN ÇARPICI İDDİA ANKARA ÖNCESİNDE GELDİ

İsrail'in en ayrıntılı uyarılarından biri ise Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Washington'a iletildi. Reuters'ın aktardığına göre İsrailli yetkililer Beyaz Saray'ı, İran'ın Trump'ı öldürmeye çalışabileceğine ilişkin istihbarat konusunda bilgilendirdi.

İddiaya göre saldırı, Trump NATO Zirvesi için Air Force One ile seyahat ederken omuzdan fırlatılan bir füze kullanılarak gerçekleştirilebilirdi.

Bu uyarının ardından olağanüstü bir güvenlik operasyonu yapıldı. Trump, Türkiye'den ayrılırken Air Force One'dan alınarak başka bir uçağa geçirildi. Air Force One ise Trump'ın içinde bulunduğu uçağın yerine yanıltıcı bir uçuş olarak kullanıldı.

Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre bu değişikliğin arkasında ciddi ve yakın bir füze tehdidi değerlendirmesi bulunuyordu. Fakat son Reuters araştırması, bu tehdidin kaynağına ilişkin çok daha kritik bir ayrıntıyı ortaya koydu:

ABD istihbaratı, İsrail'in Trump'a yönelik tehdit iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadı. Dahası, Reuters'a göre Türk istihbarat kurumları da Ankara'daki olay sırasında Trump'ın hayatına yönelik tehdidi destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı. Türkiye'nin bu değerlendirmeyi Amerikalı yetkililerle paylaştığı belirtildi.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 5

CIA'NİN DEĞERLENDİRMESİ: "DÜŞÜK GÜVEN"

Haberin en önemli ayrıntılarından biri burada ortaya çıkıyor.

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre CIA, ABD'nin İran'a yönelik iki askeri operasyonu sırasında İran kaynaklı tehditlere ilişkin bazı İsrail istihbaratlarını "düşük güven" seviyesinde değerlendirdi.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 6

Bu değerlendirmelerin arasında Trump'a yönelik suikast planları da bulunuyordu. Yani Washington'a "Trump öldürülecek" şeklinde ciddi uyarılar taşınırken, ABD'nin kendi istihbarat kurumlarından biri bu bilgilerin bazılarına yüksek güven duymuyordu.

Bu durum, İsrail'in İran'a ilişkin istihbaratının Trump yönetimi üzerindeki ağırlığına ilişkin soru işaretlerini büyüttü.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 7

İSTİHBARAT MI, WASHINGTON'I ETKİLEME ARACI MI?

Reuters'a göre tam da burada haberin siyasi açıdan en kritik sorusu ortaya çıkıyor:

ABD istihbaratının doğrulayamadığı İran kaynaklı suikast iddiaları, Trump yönetiminin İran politikasını etkileyen bir araca mı dönüştü?

Reuters, söz konusu olayın İsrail istihbaratının Trump yönetiminin İran'a ilişkin karar alma sürecindeki etkisini ortaya koyduğunu belirtiyor. Çünkü ABD istihbarat kurumları yılın başlarında İran'ın aktif olarak nükleer silah üretmediği değerlendirmesini yapmıştı. İsrail ise Tahran'ın acil bir tehdit oluşturduğunu savunuyordu.

Buna rağmen Trump, şubat ayında İran'a yönelik askeri harekâtı başlattı. Reuters'a göre Trump, saldırı kararından önce İsrail tarafından paylaşılan ve İran'ın kendisine daha önce suikast düzenlemeye çalıştığı yönündeki istihbaratı da dikkate aldı.

Ortaya çıkan tablo, İsrail'in doğrulanmamış veya düşük güven düzeyindeki tehdit değerlendirmelerinin dahi Washington'da siyasi ve güvenlik kararları üzerinde ağırlık kazanıp kazanmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 8

İSRAİL'İN İDDİALARI DOĞRULANMADI AMA TRUMP YİNE DE ÖNLEM ALDI

Buradaki çelişki dikkat çekici. Bir tarafta CIA'in bazı İsrail kaynaklı tehditleri doğrulayamadığı ve bazı değerlendirmelere "düşük güven" verdiği belirtiliyor.

Diğer tarafta ise Beyaz Saray ve Gizli Servis bu uyarıları son derece ciddi kabul ederek olağanüstü güvenlik tedbirleri uyguluyor. Trump'ın Ankara'dan ayrılırken uçağının değiştirilmesi bunun en çarpıcı örneği. Dolayısıyla istihbaratın doğrulanması ile siyasi karar alma mekanizmasının harekete geçmesi arasında önemli bir boşluk ortaya çıkıyor.

Bir tehdit doğrulanamasa bile siyasi sonuç doğurabiliyor.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 9

İSRAİL, "ABD POLİTİKASINI ETKİLEMİYORUZ" DEDİ

İsrail ise ortaya çıkan tablonun kendisi aleyhine yorumlanmasını reddediyor. İsrail Büyükelçiliği sözcüsü, İsrail'in istihbarat paylaşımını ABD'nin İran politikasını etkilemek için kullandığı iddiasını reddetti.

Sözcü, İsrail'in kritik bilgileri kendi çıkarına göre saklamakla da suçlanabileceğini belirterek, bu iddiaların İsrail'in ABD politikası üzerindeki etkisini çarpıttığını savundu.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 10

Beyaz Saray ve CIA ise Reuters'ın sorularına yorum yapmadı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise belirli istihbarat meselelerini tartışmayacağını belirterek, kurumun Trump'ın güvenliğine yönelik tehditleri sürekli analiz ettiğini söyledi.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 11

WASHINGTON'IN İSRAİL İSTİHBARATINA BAĞIMLILIĞI SORGULANIYOR

ABD'nin İsrail istihbaratına güvenmesi yeni bir durum değil.

Reuters'ın kaynaklarına göre İsrail'den gelen İran istihbaratı genellikle CIA veya Ulusal Güvenlik Ajansı'na resmi kanallardan ulaştırılıyor ve burada ABD'nin diğer istihbarat kaynaklarıyla karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

Ancak Reuters'ın haberinde dikkat çeken nokta, ABD istihbaratının İsrail'den gelen bilgileri her zaman doğrulayamadığının açıkça ortaya konulması. Dahası, bu sorun ABD istihbarat topluluğunun kendi içindeki çatlaklarla aynı döneme denk geliyor.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 12

Reuters daha önce CIA ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi arasındaki anlaşmazlıkların İran savaşıyla ilgili istihbarat değerlendirmelerini de etkilediğini bildirmişti. CIA'in bazı ortak değerlendirmelere katkısını azalttığı, bunun da ABD istihbarat topluluğunda koordinasyon sorunlarına yol açtığı aktarılmıştı.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 13

CIA İLE WASHINGTON ARASINDA DA ÇATLAK BÜYÜYOR

Reuters'ın haberine göre geçen yıl CIA, Ulusal İstihbarat Konseyi ile ortak değerlendirmeler üzerinde çalışmayı durdurdu.

Ulusal İstihbarat Konseyi, ABD istihbarat topluluğunun farklı kurumlarından gelen bilgileri bir araya getirerek başkan ve üst düzey karar alıcılar için kapsamlı değerlendirmeler hazırlayan kritik bir analiz birimi.

CIA ise bu değerlendirmelere en büyük katkıyı sağlayan kurumlardan biri.

İsrail'den Trump'a peş peşe İran suikastı uyarıları! CIA doğrulayamadı 14

Ancak kurumlar arasındaki gerilim nedeniyle İran konusunda ortak değerlendirmelerin azalması, Trump yönetiminin önüne gelen istihbaratın ne kadarının bütün ABD istihbarat topluluğunun ortak görüşünü yansıttığı sorusunu da gündeme getiriyor.

Reuters'ın kaynakları, Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan İran değerlendirmelerinin azalmasında, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki işten çıkarmaların da rol oynadığını söyledi.

Ortaya çıkan tablo, İran savaşının yalnızca sahadaki çatışmadan ibaret olmadığını gösteriyor.

Washington'da aynı zamanda istihbarat savaşı yaşanıyor.

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