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Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken, güvenlik endişeleri nedeniyle Gizli Servis ve ordunun kendisini "farklı bir uçak" kullanmaya yönlendirdiğini doğruladı.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Trump'ın önce başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği görüntülenmesine rağmen, daha sonra gizlice uçaktan çıkarılarak daha küçük bir askeri uçağa geçirildiği bildirildi. Operasyonun, Trump'a yönelik olası bir tehdit nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 2

Trump ise salı günü yaptığı açıklamayla uçak değişikliğini doğruladı. ABD Başkanı, Gizli Servis ve ordunun kendisine farklı bir uçakla seyahat etmesini söylediğini belirterek, "Benden farklı bir uçuş, farklı bir uçak kullanmamı istediler. Güvenlik açısından aynı seviyedeydi. Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Onların söylediklerini yapıyorum." dedi.

Trump, kendisine yönelik çok sayıda tehdit bulunduğunu belirterek, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bununla ilgili fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit var." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 3

TRUMP AIR FORCE ONE'A BİNDİ, ARDINDAN GİZLİCE UÇAKTAN ÇIKARILDI

The Washington Post'un haberine göre Trump, 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılmadan önce başkanlık uçağı Boeing 747'ye herkesin gözü önünde bindi.

Çekilen görüntülerde de Trump'ın başkanlık uçağına bindiği görülürken, uçağın ön ve arka bölümünde iki ikmal konteynerinin bulunduğu belirtildi.

Ancak Trump'ın daha sonra fark edilmeden Air Force One'dan çıkarıldığı ve bu konteynerlerden birinin içine girdiği bildirildi. Ardından kendisini daha küçük bir ABD Hava Kuvvetleri uçağına götüren ikram aracıyla başkanlık uçağından ayrıldığı aktarıldı.

Trump'ın geçtiği uçağın Air Force C-32A olduğu belirtildi.

Daha küçük askeri uçak Trump'ı İngiltere'ye götürürken, Air Force One daha sonra Beyaz Saray personeli, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle birlikte uçuşuna devam etti.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 4

GAZETECİLER TRUMP'IN UÇAKTA OLMADIĞINI BİLMİYORDU

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Air Force One'da bulunan gazetecilerin Trump'ın uçaktan ayrıldığından haberdar olmaması oldu.

Başkanlık uçağının ayrı bir bölümünde seyahat eden yaklaşık bir düzine gazetecinin, uçak değişikliğini fark etmeden Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.

The Washington Post, operasyonun Trump'ın yolculuk boyunca Air Force One'da seyahat ettiği izlenimini oluşturacak şekilde planlandığını aktardı.

Böylece Air Force One, başkan uçakta olmamasına rağmen yolculuğuna devam etti.

The New York Times da operasyonu doğrulayan bir haber yayımladı ve Trump'ın uçak değişikliğinin gizli tutulduğunu bildirdi.

Bazı gazeteciler, kendilerinin farkında olmadan Trump için bir şaşırtma unsuru olarak kullanılmış olmasına tepki gösterdi. Bazıları ise Beyaz Saray'ın yeterli bilgilendirme yapmamasını ve kendilerini yanıltmasını eleştirdi.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 5

İRAN KAYNAKLI SUİKAST TEHDİDİ İDDİASI

Uçak değişikliğinin nedeni konusunda ise ABD basınında dikkat çekici iddialar yer aldı.

The Washington Post, operasyonun İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir suikast tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirdi. Gazete, Trump'ın Air Force One'dan çıkarılarak daha küçük askeri uçağa geçirilmesinin bu tehditle bağlantılı olduğunu aktardı.

Trump ise tehdidin kaynağını açıkça doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bununla ilgili fazla soru sormadım." diyerek yalnızca güvenlik gerekçesiyle farklı uçağa geçtiğini doğruladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ise İsrail, ABD'yi Air Force One'a yönelik olası bir omuzdan atılan füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirmişti.

Haberde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Trump'ın ayrılmasının ardından Air Force One'da kalan üst düzey yetkililer ve personel arasında bulunduğu belirtildi.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 6

TRUMP: ASIL RİSK AIR FORCE ONE'DAYDI

Trump, farklı uçağa geçirilmesinin kendisini daha fazla korumak amacıyla yapıldığını belirtirken, ilginç bir değerlendirmede de bulundu.

ABD Başkanı, "Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanırım saldırı düzenleme ihtimalleri daha yüksek olan uçak oydu." dedi.

Trump ayrıca kendisine yönelik tehditleri önemsemediğini belirterek, "Etkili olan her başkan çok sayıda tehdit alır. Etkisiz başkanlar tehdit almaz." ifadelerini kullandı.

Başkan, "Bilmediğiniz çok sayıda tehditle karşı karşıyayım. Neredeyse altı yıllık bir dönem içinde hiç kimse benim kadar fazla iş yapmadı." sözleriyle de kendisini savundu.

Trump, tehditlere ilişkin, "Açıkçası hiçbir şey için endişelenmiyorum. Her neyse, biliyorsunuz benim tavrım şu: 'Ne olacaksa olsun.'" dedi.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 7

KALKIŞ ÖNCESİ GAZETECİLERE DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Air Force One'da bulunan gazetecilerin aktardığı bilgilere göre, uçak Türkiye'den ayrılmadan önce Gizli Servis tarafından dikkat çekici bir talimat verildi.

Gazetecilerden kalkış sırasında uçakların pencere perdelerini indirmeleri istendi.

Bu talimatın, çatışma bölgeleri dışında alışılmadık olduğu belirtildi. Gazetecilerin servis ettiği haberlerde söz konusu uygulamanın güvenlik endişeleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Trump'a da o dönemde pencere perdelerinin neden indirilmesinin istendiği soruldu.

ABD Başkanı, "Çünkü muhtemelen uğraşmak zorunda olduğumuz pislikler nedeniyle tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz." yanıtını verdi.

Trump ayrıca gazetecilere, "Ben gidersem siz de gidersiniz. Değil mi?" diye seslendi.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 8

KATAR'IN HEDİYE ETTİĞİ UÇAK NEDEN KULLANILMADI?

Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında uçak tercihi de ayrıca tartışma konusu olmuştu.

ABD Başkanı, NATO Zirvesi için Türkiye'ye Katar tarafından hediye edilen ve ABD Başkanı'nı taşıyacak şekilde yeniden düzenlenen lüks Boeing 747 ile geldi.

Ancak bu uçağın başkanlık uçağında bulunması gereken bazı füze savunma sistemleriyle donatılmadığı ve bu nedenle eski Air Force One'ın devreye sokulduğu bildirildi.

Trump ise o dönemde yeni uçağın İngiltere'deki ABD askerlerinin ziyareti için önceden gönderildiğini ve bunun askerlere yönelik bir jest olduğunu söylemişti.

Trump, İngiltere'deki mola sırasında yeniden Katar'ın hediye ettiği uçağa geçti ve Washington'a dönüş yolculuğunu bu uçakla sürdürdü.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı 9

TRUMP'IN GİZLİ UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ İLK ÖRNEK DEĞİL

ABD başkanlarının güvenlik gerekçesiyle seyahat sırasında uçak değiştirmesi daha önce de yaşandı.

2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Hindistan'dan Pakistan'a yaptığı seyahat sırasında son anda başkanlık uçağını değiştirmişti. Clinton'ın seyahatinde Gizli Servis ajanlarını taşıyan şaşırtma amaçlı bir uçak kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023'te Ukrayna'ya yaptığı ziyaret de uzun süren uçak ve tren yolculuğu boyunca sıkı gizlilik altında gerçekleştirilmişti. Ancak Biden'ın seyahatinde kendisine bir gazeteci ve bir fotoğrafçı eşlik etmişti.

Trump'ın Türkiye dönüşündeki operasyonu ise gazetecilerin de başkanın uçaktan ayrıldığını bilmemesi ve Air Force One'ın Trump olmadan uçuşuna devam etmesi nedeniyle dikkat çekti.

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