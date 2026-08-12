Trump'ın Türkiye dönüşündeki uçak değişikliği gündemde: ABD Başkanı güvenlik tehdidi nedeniyle farklı uçak kullandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken, güvenlik endişeleri nedeniyle Gizli Servis ve ordunun kendisini "farklı bir uçak" kullanmaya yönlendirdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Trump'ın önce başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği görüntülenmesine rağmen, daha sonra gizlice uçaktan çıkarılarak daha küçük bir askeri uçağa geçirildiği bildirildi. Operasyonun, Trump'a yönelik olası bir tehdit nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Trump ise salı günü yaptığı açıklamayla uçak değişikliğini doğruladı. ABD Başkanı, Gizli Servis ve ordunun kendisine farklı bir uçakla seyahat etmesini söylediğini belirterek, "Benden farklı bir uçuş, farklı bir uçak kullanmamı istediler. Güvenlik açısından aynı seviyedeydi. Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Onların söylediklerini yapıyorum." dedi. Trump, kendisine yönelik çok sayıda tehdit bulunduğunu belirterek, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bununla ilgili fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit var." ifadelerini kullandı.

TRUMP AIR FORCE ONE'A BİNDİ, ARDINDAN GİZLİCE UÇAKTAN ÇIKARILDI The Washington Post'un haberine göre Trump, 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılmadan önce başkanlık uçağı Boeing 747'ye herkesin gözü önünde bindi. Çekilen görüntülerde de Trump'ın başkanlık uçağına bindiği görülürken, uçağın ön ve arka bölümünde iki ikmal konteynerinin bulunduğu belirtildi. Ancak Trump'ın daha sonra fark edilmeden Air Force One'dan çıkarıldığı ve bu konteynerlerden birinin içine girdiği bildirildi. Ardından kendisini daha küçük bir ABD Hava Kuvvetleri uçağına götüren ikram aracıyla başkanlık uçağından ayrıldığı aktarıldı. Trump'ın geçtiği uçağın Air Force C-32A olduğu belirtildi. Daha küçük askeri uçak Trump'ı İngiltere'ye götürürken, Air Force One daha sonra Beyaz Saray personeli, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle birlikte uçuşuna devam etti.

GAZETECİLER TRUMP'IN UÇAKTA OLMADIĞINI BİLMİYORDU Operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Air Force One'da bulunan gazetecilerin Trump'ın uçaktan ayrıldığından haberdar olmaması oldu. Başkanlık uçağının ayrı bir bölümünde seyahat eden yaklaşık bir düzine gazetecinin, uçak değişikliğini fark etmeden Türkiye'den ayrıldığı bildirildi. The Washington Post, operasyonun Trump'ın yolculuk boyunca Air Force One'da seyahat ettiği izlenimini oluşturacak şekilde planlandığını aktardı. Böylece Air Force One, başkan uçakta olmamasına rağmen yolculuğuna devam etti. The New York Times da operasyonu doğrulayan bir haber yayımladı ve Trump'ın uçak değişikliğinin gizli tutulduğunu bildirdi. Bazı gazeteciler, kendilerinin farkında olmadan Trump için bir şaşırtma unsuru olarak kullanılmış olmasına tepki gösterdi. Bazıları ise Beyaz Saray'ın yeterli bilgilendirme yapmamasını ve kendilerini yanıltmasını eleştirdi.