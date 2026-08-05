Ancak olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Taele'nin golf sahasında bulunduğu sırada tesisin güvenlik önlemlerinin fotoğraf ve görüntülerini kaydettiğinin tespit edilmesi oldu. Olayın Trump'ın aynı golf sahasına gerçekleştireceği ziyaretten yalnızca iki gün önce meydana gelmesi dikkati çekti.

ARACINDAN DOLU TABANCA ÇIKTI Şüphelinin yakalanmasının ardından yürütülen incelemede yeni bulgulara ulaşıldı. Yetkililer, Taele'nin aracında dolu bir tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kurşun geçirmez yelek bulundu. Evde ayrıca yetkililerin "endişe verici ifadeler" bulunduğunu söylediği defterler ele geçirildi. Taele hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ NEDEN KAYDEDİYORDU? Olayın ardından en kritik soru ise şüphelinin Trump'ın golf sahasındaki güvenlik önlemlerini neden görüntülediği oldu. Yetkililer, olayın Trump'ın tesise yapacağı ziyaretten iki gün önce gerçekleştiğini doğrulamasına rağmen Taele'nin bir saldırı planlayıp planlamadığı konusunda ayrıntı vermedi. Bu nedenle mevcut bilgiler, olayın Trump'a yönelik bir suikast hazırlığı olduğunu ortaya koymuyor. Ancak mühimmatla tesise girilmesi, güvenlik önlemlerinin görüntülenmesi ve sonrasında araç ile evde bulunan silahlar olayın güvenlik boyutunu büyüttü.

ARDINDAN MARINE ONE'DA KRİTİK OLAY California'daki olayın ardından bu kez Trump'ın Washington'daki hava yolculuğu gündeme geldi. The Wall Street Journal'ın özel haberine göre Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri salı öğleden sonra Beyaz Saray'dan havalandı. Ancak başkanlık helikopterinin uçuşu sırasında güvenlik protokolleri gereği durdurulması gereken Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki ticari uçuşlar durdurulmadı. FAA bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.