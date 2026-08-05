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Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde peş peşe yaşanan iki olay güvenlik tartışması başlattı. Trump'ın ziyaretinden iki gün önce golf sahasının güvenliğini görüntülerken mühimmatla yakalanan şüphelinin aracından dolu silah çıktı. Ardından Trump'ı taşıyan Marine One'ın uçuşunda güvenlik protokolünün uygulanmadığı ortaya çıktı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde yalnızca birkaç gün arayla yaşanan iki dikkat çekici olay güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 2

Trump'ın California'daki golf sahasına yapacağı ziyaretten iki gün önce, üzerinde mühimmat bulunan bir kişi tesisin güvenlik önlemlerini görüntülerken yakalandı. Şüphelinin aracında dolu bir tabanca, evinde ise çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve "endişe verici ifadeler" içeren defterler bulundu.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 3

Bu olayın ardından Trump'ı taşıyan Marine One helikopterinin Washington'daki uçuşunda bir başka güvenlik sorunu yaşandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre başkanlık helikopteri havalandığı sırada güvenlik protokolleri kapsamında durdurulması gereken ticari uçuşlar devam etti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili inceleme başlattı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 4

Peş peşe yaşanan iki olay, "Trump'ın güvenliğinde ne oluyor?" sorusunu gündeme getirirken yetkililer, California'da yakalanan şüphelinin Trump'a yönelik bir saldırı planlayıp planlamadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 5

TRUMP'IN ZİYARETİNDEN İKİ GÜN ÖNCE YAKALANDI

İlk güvenlik alarmı California'da yaşandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 38 yaşındaki Jeanine John Taele, 2 Ağustos'ta Los Angeles yakınlarındaki Trump Ulusal Golf Sahası'na girdi.

Şüphelinin cebinde 16 mermilik bir şarjör bulunduğu belirtildi.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 6

Ancak olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Taele'nin golf sahasında bulunduğu sırada tesisin güvenlik önlemlerinin fotoğraf ve görüntülerini kaydettiğinin tespit edilmesi oldu.

Olayın Trump'ın aynı golf sahasına gerçekleştireceği ziyaretten yalnızca iki gün önce meydana gelmesi dikkati çekti.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 7

ARACINDAN DOLU TABANCA ÇIKTI

Şüphelinin yakalanmasının ardından yürütülen incelemede yeni bulgulara ulaşıldı.

Yetkililer, Taele'nin aracında dolu bir tabanca ele geçirildiğini açıkladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kurşun geçirmez yelek bulundu.

Evde ayrıca yetkililerin "endişe verici ifadeler" bulunduğunu söylediği defterler ele geçirildi.

Taele hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 8

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ NEDEN KAYDEDİYORDU?

Olayın ardından en kritik soru ise şüphelinin Trump'ın golf sahasındaki güvenlik önlemlerini neden görüntülediği oldu.

Yetkililer, olayın Trump'ın tesise yapacağı ziyaretten iki gün önce gerçekleştiğini doğrulamasına rağmen Taele'nin bir saldırı planlayıp planlamadığı konusunda ayrıntı vermedi.

Bu nedenle mevcut bilgiler, olayın Trump'a yönelik bir suikast hazırlığı olduğunu ortaya koymuyor.

Ancak mühimmatla tesise girilmesi, güvenlik önlemlerinin görüntülenmesi ve sonrasında araç ile evde bulunan silahlar olayın güvenlik boyutunu büyüttü.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 9

ARDINDAN MARINE ONE'DA KRİTİK OLAY

California'daki olayın ardından bu kez Trump'ın Washington'daki hava yolculuğu gündeme geldi.

The Wall Street Journal'ın özel haberine göre Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri salı öğleden sonra Beyaz Saray'dan havalandı.

Ancak başkanlık helikopterinin uçuşu sırasında güvenlik protokolleri gereği durdurulması gereken Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki ticari uçuşlar durdurulmadı.

FAA bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 10

TRUMP HAVADAYKEN YOLCU UÇAĞI KALKTI

WSJ'nin haberine göre Marine One'ın uçuşuyla aynı zaman diliminde Reagan Havalimanı'ndan Embraer E-170 tipi bir ticari yolcu uçağı havalandı.

FAA yetkilileri, olayın hava araçları arasında bulunması gereken standart güvenli mesafenin korunmasına ilişkin prosedürlerde ihlal yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Federal kurallara göre söz konusu durumda hava araçlarının yatay olarak en az 1,5 mil, yaklaşık 2,4 kilometre; dikey olarak ise en az 500 fit, yaklaşık 150 metre mesafede bulunması gerekiyor.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 11

KRİTİK "3 DAKİKA" DETAYI

WSJ'nin aktardığı telsiz kayıtları, Marine One'ın kalkışı öncesindeki kritik dakikalarda yaşananları da ortaya koydu.

Kayıtlara göre Marine One pilotlarından biri saat 14.30 civarında kontrol kulesine helikopterin üç dakika içinde havalanacağını bildirdi.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 12

Birkaç dakika sonra ise Marine One, kuleye "planlandığı şekilde ilerlediğini" iletti.

Kontrolörün daha sonra, "Tamam, üç dakika yok. Anlaşıldı, planlandığı şekilde devam edin." dediği ve ardından Marine One pilotlarını havalimanından kalkan yolcu uçağı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 13

Normal şartlarda Marine One'ın kalkışından en az üç dakika önce hava trafik kontrolüne bilgi verilmesi ve FAA'nın bu sürede ticari hava trafiğini durdurması bekleniyor.

FAA şimdi Marine One mürettebatı ile hava trafik kontrol kulesi arasındaki iletişimi inceliyor.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 14

BEYAZ SARAY: TRUMP TEHLİKEDE DEĞİLDİ

Yetkililer, Marine One olayının ciddi bir "ramak kala" vakası olduğuna ilişkin değerlendirmeleri ise reddetti.

FAA Sözcüsü, başkanlık helikopteri ile ticari uçağın tehlikeli sayılabilecek ölçüde birbirlerine yaklaşmadığını ve iki hava aracının birbirlerine doğru ilerlemediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai de Trump'ın hiçbir aşamada tehlikede olmadığını vurguladı.

Desai, "Marine One uçuşları dünyanın en iyi pilotlarından bazıları tarafından gerçekleştiriliyor ve Başkan hiçbir aşamada tehlike altında değildi." ifadelerini kullandı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 15

TRUMP'IN ÇEVRESİNDE PEŞ PEŞE GÜVENLİK ALARMI

California'daki golf sahasında yaşanan olay ile Washington'daki Marine One vakasının birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu bulunmuyor.

Ancak Trump'ın ziyaretinden yalnızca iki gün önce güvenlik önlemlerini görüntülerken mühimmatla yakalanan bir şüphelinin ortaya çıkması ve hemen ardından başkanlık helikopterinin uçuşunda güvenlik protokollerinin mercek altına alınması, ABD Başkanı'nın korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı 16

FAA, Marine One olayındaki olası prosedür ihlalini araştırırken California'daki olayda ise şüphelinin Trump'a yönelik herhangi bir saldırı planlayıp planlamadığına ilişkin yetkililer tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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