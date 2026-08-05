Trump hedefte mi? Golf sahasında mühimmatlı şüpheli yakalandı, iki gün sonra başkanlık helikopterinde güvenlik alarmı yaşandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde peş peşe yaşanan iki olay güvenlik tartışması başlattı. Trump'ın ziyaretinden iki gün önce golf sahasının güvenliğini görüntülerken mühimmatla yakalanan şüphelinin aracından dolu silah çıktı. Ardından Trump'ı taşıyan Marine One'ın uçuşunda güvenlik protokolünün uygulanmadığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde yalnızca birkaç gün arayla yaşanan iki dikkat çekici olay güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.
Trump'ın California'daki golf sahasına yapacağı ziyaretten iki gün önce, üzerinde mühimmat bulunan bir kişi tesisin güvenlik önlemlerini görüntülerken yakalandı. Şüphelinin aracında dolu bir tabanca, evinde ise çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve "endişe verici ifadeler" içeren defterler bulundu.
Bu olayın ardından Trump'ı taşıyan Marine One helikopterinin Washington'daki uçuşunda bir başka güvenlik sorunu yaşandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre başkanlık helikopteri havalandığı sırada güvenlik protokolleri kapsamında durdurulması gereken ticari uçuşlar devam etti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili inceleme başlattı.
Peş peşe yaşanan iki olay, "Trump'ın güvenliğinde ne oluyor?" sorusunu gündeme getirirken yetkililer, California'da yakalanan şüphelinin Trump'a yönelik bir saldırı planlayıp planlamadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
TRUMP'IN ZİYARETİNDEN İKİ GÜN ÖNCE YAKALANDI
İlk güvenlik alarmı California'da yaşandı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre 38 yaşındaki Jeanine John Taele, 2 Ağustos'ta Los Angeles yakınlarındaki Trump Ulusal Golf Sahası'na girdi.
Şüphelinin cebinde 16 mermilik bir şarjör bulunduğu belirtildi.