Washington Post, Hegseth'in dış merdivenleri kullanarak uçağa bindiğini ve bunun uçuşun olağan bir seyahat gibi görünmesini sağlama çabasının bir parçası olduğunu aktardı. Hegseth'in Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gittiği öne sürüldü.

GAZETECİLER TRUMP'IN BAŞKA UÇAKTA OLDUĞUNU BİLMİYORDU İddianın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Trump'ın gerçek uçağının gazetecilerden ve bazı Beyaz Saray çalışanlarından da gizlenmiş olması. Washington Post'a göre eski Air Force One'a binen Beyaz Saray basın mensupları, Trump'ın da kendileriyle aynı uçakta olduğunu düşünüyordu. Gazetecilere başkanın uçak değiştirdiği söylenmedi. Hatta gazeteciler uçağa bindikten sonra Beyaz Saray çalışanlarının onlardan pencere perdelerini kapatmalarını istediği aktarıldı. Bu uygulama, normal şartlarda özellikle savaş bölgelerinde veya güvenlik riskinin yüksek olduğu uçuşlarda kullanılan bir önlem olarak değerlendiriliyor. Gazetecilerin Trump'ın bulunduğu uçakta olduklarını düşünmeleri, eski Air Force One'ın fiilen bir şaşırtmaca uçağı olarak kullanılmasını sağladı. Washington Post'un aktardığı ABD'li yetkili, operasyon sırasında çok sayıda kişinin bu durumdan habersiz olduğunu söyledi.

YENİ AIR FORCE ONE NEDEN KULLANILMADI? Trump'ın Türkiye'ye gelişi sırasında kullandığı yeni Boeing 747-8, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen uçak. Uçak, Trump yönetimi tarafından geçici Air Force One olarak kullanılmak üzere hızla yeniden donatıldı. Trump, uçağı ilk kez 1 Temmuz'da Kuzey Dakota seyahatinde kullandı. Birkaç gün sonra ise yeni uçakla Türkiye'ye geldi. Ancak yeni uçağın güvenlik özellikleri, daha Trump'ın Türkiye'den ayrılışından önce ABD medyasında tartışma konusu olmuştu. The New York Times, yeni uçağın eski başkanlık uçaklarında bulunan bazı savunma kabiliyetlerine sahip olmadığını, özellikle füze saldırılarına karşı bazı savunma sistemlerinin bulunmadığını bildirmişti. Washington Post'a göre Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin güvenlik planı da bu tartışmaların yaşandığı döneme denk geldi. Daha önce ABD medyasında İran bağlantılı bir tehdidin, Trump'ın Türkiye'den yeni Boeing 747-8 ile ayrılmamasının nedenlerinden biri olduğu bildirilmişti. Washington Post ise yeni haberinde, tehdidin Trump'ın gerçek uçuşunun kamuoyundan gizlenmesine yönelik daha kapsamlı bir operasyonun arkasında olduğunu öne sürdü.

İRAN KAYNAKLI TEHDİT İDDİASI Washington Post'un haberine göre Trump'a yönelik İran bağlantılı güvenilir bir tehdit, söz konusu "aldatma operasyonunun" başlatılmasına neden oldu. Gazete, daha önce New York Times ve CBS News tarafından da Trump'a veya başkanın bulunduğu uçağa yönelik belirli bir saldırı tehdidinin tespit edildiğinin bildirildiğini hatırlattı. Washington Post, ABD hükümetinde İran kaynaklı terör planlarına ilişkin endişelerin uzun süredir bulunduğunu, ancak bu endişelerin Washington'ın İranlı askeri ve siyasi liderlerin öldürülmesindeki rolünün ardından daha da arttığını aktardı. Trump'ın Türkiye'den ayrılışı da İran'la çatışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi. Washington Post'a göre operasyon, Trump'ın talimatıyla ABD güçlerinin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasından bir gece sonra gerçekleşti. Bu saldırılar, Washington ile Tahran arasında aylar süren savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından yeniden başlamıştı.