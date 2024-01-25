25 Ocak 2024, Perşembe
Tarım Kredi Market 25 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…
Tarım Kredi Market indirimleri yarın sona eriyor. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu kampanya kapsamında raflardaki birbirinden kaliteli ürünler özel indirimlerle tüketicilere sunuluyor. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL ve Sütaş Krema 29,90 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, müşterilere ekonomik alışveriş yapma fırsatı tanıyor. İşte indirimli ürünler…
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:05
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