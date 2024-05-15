15 Mayıs 2024, Çarşamba
Tarım Kredi Market 15 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 147,60 TL, Beyaz Peynir 114,30 TL, Kaşar Peynir 219,00, Siyah Çay 102,90 TL’ye satılıyor
Tarım Kredi Market 15 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Dana Kıyma, Dana Sucuk, Macar Salam, Siyah Çay, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Süt, Yoğurt, Zeytin, Un, Pirinç, Bulgur, Mercimek ve Temizlik Ürünleri uyguna yer alıyor. İşte TK haftanın uygun fiyatlı ürünleri…
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:52
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