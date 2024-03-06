06 Mart 2024, Çarşamba
ŞOK PHILIPS su arıtma cihazı ve hava temizleme cihazını uygun fiyattan satışa sundu! ŞOK 6-13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu….
ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 6-13 Mart 2024 tarihli indirim listesinde Simfer mini fırın, Phılıps pompasız su arıtma cihazı, Phılıps hava temizleme cihazı, Playstation 5 Xiaomi Readmi 12, Samsung çamaşır makinesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın merak edilen ürünleri…
Giriş Tarihi: 06.03.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:24
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7