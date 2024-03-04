A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

A101'den 7 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğu geldi. 14 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Viomi V5 Pro Robot Süpürge 7.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.099 TL, Pierre Cardin Saç Şekillendirici 599 TL, Pierre Cardin Saç Maşası 399 TL, Pierre Cardin Epilatör 399 TL, Pierre Cardin Epilasyon Seti 439 TL, Hascevher Bianca Derin Tencere 399 TL, Hascevher Bianca Tava 279 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirim listesi…

A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU