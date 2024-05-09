09 Mayıs 2024, Perşembe
Migros 9 Mayıs indirim kataloğu yayınladı! 2,5KG Baldo Pirinç 134,00 TL, Tekirdağ Köfte 135,95 TL, 5GK Un 68,95 TL, Tuvalet Kağıdı 32’li 199,95 TL’ye satışta
Migros 9 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Aytaç Kangal Sucuk 139,00 TL, Sütaş Süzme Peynir 44,90 TL, Eker Tava Yoğurt 58,95 TL, Kefir Zadem 59,95 TL, Abalı Ayçiçek Yağı 5L 199,95 TL'lik uygun fiyatı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Listede daha yüzlerce ürün uygun fiyattan kampanya süresince satışa sunulacak. İşte yeni fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 08:51
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