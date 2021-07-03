04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Euro 2020 Haberleri EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu | İşte maç programı

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu | İşte maç programı

EURO 2020
Giriş Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL
EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu | İşte maç programı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek İtalya, İspanya ve Danimarka'nın ardından son yarı finalist oldu. Peki yarı finalde hangi takımlar birbiriyle eşleşti. EURO 2020'de yarı final ve final maçı ne zaman? İşte kupa programı...

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.

Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı - 22.00

İtalya-İspanya

7 Temmuz Çarşamba - 22.00

İngiltere-Danimarka

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

11 Temmuz 2021 - Pazar

İngiltere 4 golle yarı finale yükseldi İNGİLTERE 4 GOLLE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Danimarkadan tarihi başarı! DANİMARKA'DAN TARİHİ BAŞARI!
İtalya yarı finalde! İTALYA YARI FİNALDE!
İspanya EURO 2020de yarı finale çıktı İSPANYA EURO 2020'DE YARI FİNALE ÇIKTI
Covid-19 vakalarında EURO 2020 etkisi COVİD-19 VAKALARINDA EURO 2020 ETKİSİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA