EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu | İşte maç programı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.

Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı - 22.00

İtalya-İspanya

7 Temmuz Çarşamba - 22.00

İngiltere-Danimarka

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

11 Temmuz 2021 - Pazar