Canlı I Belçika İtalya EURO 2020 canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?
EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında turnuvanın iki favorisi Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finalde İspanya'nın rakibi olacağı müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ
Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Klancnik ve Kovacic yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Dankert görev yapıyor.
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