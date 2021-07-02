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Canlı I Belçika İtalya EURO 2020 canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Canlı I Belçika İtalya EURO 2020 canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında turnuvanın iki favorisi Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finalde İspanya'nın rakibi olacağı müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor.

BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/belcika-italya-maci-21516115

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Klancnik ve Kovacic yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Dankert görev yapıyor.

İspanya EURO 2020'de yarı finale çıktı İSPANYA EURO 2020'DE YARI FİNALE ÇIKTI

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