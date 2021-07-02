Canlı I Belçika İtalya EURO 2020 canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI 11'LERİ



Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku



İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Klancnik ve Kovacic yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Dankert görev yapıyor.