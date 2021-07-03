İngiltere, Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi
Son dakika haberi... EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile karşılaşan İngiltere rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İngiltere'nin gollerini Kane (2) Maguire ve Henderson kaydetti.
Maçın 4. dakikasında İngiltere 1-0 öne geçti. Raheem Sterling'in ara pasında ceza alanında kaleci Georgiy Bushchan ile karşı karşıya kalan Harry Kane, topu ağlarla buluşturdu.
İngiltere, ikinci yarıya da golle başladı. 46'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luke Shaw'ın ceza alanına ortasında Harry Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
50. dakikada İngiltere farkı üçe çıkardı. Sol taraftan gelişen atakta Shaw'ın ceza alanına ortaladığı topa yükselen Kane, kafa vuruşuyla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
63. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Mason Mount'un ceza alanına ortaladığı topu Jordan Henderson kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-4.
Ukrayna'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, yarı final biletini aldı.
İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
İTALYA'NIN BAŞARISINA ORTAK OLDU
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.
İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.
İNGİLİZ TARAFTARLAR TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimaline karşı İtalyan hükümeti ek tedbirler alırken, yaklaşık 2 bin İngiliz futbolsever Ukrayna karşısında takımlarına tribünden destek verdi.
Kovid-19'un "Delta varyantı"nın İngiltere'de vaka sayılarını artırması nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran'da 5 günlük karantina ve üstüne test yapma zorunluluğu getirmişti.
Ukrayna-İngiltere maçı için Roma'ya gelecek taraftarların bu tedbirlere uymama ihtimaline karşı maça bir gün kala ek tedbirleri devreye sokan İtalyan makamları, Roma Olimpiyat Stadı çevresinde turnikelerden önceki kritik yerlere polisin kontrol noktaları oluşturacağını ve özellikle İngiltere'den geldiği tespit edilen taraftarların 5 günlük karantinaya uyup uymadığının denetleneceğini duyurmuştu.
Bu arada, karşılaşma öncesi İngiliz oyuncular ırkçılığa karşı kampanya için diz çökerken, bunu görmeyen Ukraynalı oyuncuların başlama vuruşu yapması tribünlerde tepkiye neden oldu.
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