Canlı I İsviçre İspanya EURO 2020 çeyrek final maçı canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

İSVİÇRE NASIL GELDİ?

İsviçre en iyi üçüncüler arasında olduğu için gruptan çıkmış, son 16 turunda ise Fransa ile eşleşmişti normal sürede 3-3'lük eşitlik sağlanınca penaltılarda Fransa'yı elemeyi başarmıştı.