Canlı I İsviçre İspanya EURO 2020 çeyrek final maçı canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?
Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorisi Fransa'yı eleyen İsviçre yolunu devam etmek isterken, İspanyollar yenilmezlik serisini 12 maça çıkarma peşinde. EURO 2020'deki kritik maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte maçın 11'leri...
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI 11'LERİ
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata
İSPANYA SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR
Turnuvanın favorilerinden Fransa'yı eleyen İsviçre, yine güçlü rakibini devirerek yoluna devam etmek istiyor. İspanya ise yarı finale çıkarak yenilmezlik serisini 12 maça yükseltmek istiyor.
İSVİÇRE NASIL GELDİ?
İsviçre en iyi üçüncüler arasında olduğu için gruptan çıkmış, son 16 turunda ise Fransa ile eşleşmişti normal sürede 3-3'lük eşitlik sağlanınca penaltılarda Fransa'yı elemeyi başarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon...
- Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...
- Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
- İşten çıkarma yasağı bitti mi, kalktı mı? Temmuz ayında işten çıkarma olacak mı, var mı? Merak edilen detay...
- Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla...
- Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...
- En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri! Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...
- PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...
- Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...
- Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?