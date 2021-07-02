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Canlı I İsviçre İspanya EURO 2020 çeyrek final maçı canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Canlı I İsviçre İspanya EURO 2020 çeyrek final maçı canlı anlatım izle! Yarı finale kim çıkacak?

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorisi Fransa'yı eleyen İsviçre yolunu devam etmek isterken, İspanyollar yenilmezlik serisini 12 maça çıkarma peşinde. EURO 2020'deki kritik maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte maçın 11'leri...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

İSPANYA SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Turnuvanın favorilerinden Fransa'yı eleyen İsviçre, yine güçlü rakibini devirerek yoluna devam etmek istiyor. İspanya ise yarı finale çıkarak yenilmezlik serisini 12 maça yükseltmek istiyor.

İSVİÇRE NASIL GELDİ?

İsviçre en iyi üçüncüler arasında olduğu için gruptan çıkmış, son 16 turunda ise Fransa ile eşleşmişti normal sürede 3-3'lük eşitlik sağlanınca penaltılarda Fransa'yı elemeyi başarmıştı.

İSPANYOLLARIN SERÜVENİ

İspanya ise grup aşamalarında 2 beraberlik 1 galibiyet elde etmiş ve gruptan çıkmıştı. Son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşen İspanya normal süresi 3-3 biten maçta uzatma dakikalarında rakibini elemişti.

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