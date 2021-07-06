İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kullanılan seri penaltı vuruşları sonrasında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya EURO 2020'de finale yükselen ilk ekip oldu.

İspanya finalde, İngiltere-Danimarka karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.