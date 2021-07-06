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İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti

EURO 2020
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti

EURO 2020 yarı final maçında turnuvanın iki dev ekibi İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlanırken uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara giden maçta İtalya rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İtalya ile İspanya Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönettiği dev mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelesinde sessizliği 60. dakikada Chiesa bozarken, bu golün 20 dakika sonrasında yanıt Morata'dan geldi ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kullanılan seri penaltı vuruşları sonrasında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya EURO 2020'de finale yükselen ilk ekip oldu.

İspanya finalde, İngiltere-Danimarka karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.

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