İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti
EURO 2020 yarı final maçında turnuvanın iki dev ekibi İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlanırken uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara giden maçta İtalya rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İtalya ile İspanya Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönettiği dev mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelesinde sessizliği 60. dakikada Chiesa bozarken, bu golün 20 dakika sonrasında yanıt Morata'dan geldi ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kullanılan seri penaltı vuruşları sonrasında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya EURO 2020'de finale yükselen ilk ekip oldu.
İspanya finalde, İngiltere-Danimarka karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!
- Son açıklamalar: 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları...
- Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...