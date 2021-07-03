Danimarka'dan tarihi başarı! Çekya 1-2 Danimarka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka, Çekya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Danimarka'nın rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının sonunda belli olacak.
EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Danimarka'nın gollerini; 5. dakikada Delaney ve 42. dakikada Dolberg kaydetti. Çekya'nın tek golü ise 49. dakikada Schick'ten geldi.
Yarı finale yükselen Danimarka'nın rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının sonunda belli olacak.