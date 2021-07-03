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Danimarka'dan tarihi başarı! Çekya 1-2 Danimarka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Danimarka'dan tarihi başarı! Çekya 1-2 Danimarka MAÇ SONUCU-ÖZET

Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka, Çekya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Danimarka'nın rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının sonunda belli olacak.

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Danimarka'nın gollerini; 5. dakikada Delaney ve 42. dakikada Dolberg kaydetti. Çekya'nın tek golü ise 49. dakikada Schick'ten geldi.

Yarı finale yükselen Danimarka'nın rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının sonunda belli olacak.

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