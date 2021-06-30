Covid-19 vakalarında EURO 2020 etkisi! Korkulan oldu
İskoçya Halk Sağlığı (PHS), ülkede tespit edilen bin 991 korona virüs (Covid-19) vakasının Euro 2020 müsabakaları ile bağlantılı olduğunu ve bunların üçte ikisinin Euro 2020 kapsamında 18 Haziran'da İngiltere-İskoçya maçını izlemek için Londra'ya gidenlerden oluştuğunu duyurdu.
Euro 2020, geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelense de korkulan oldu.
Futbol heyecanını statta yaşamak isteyen taraftarların bir kısmına korona virüs bulaştı. İskoçya Halk Sağlığı (PHS), ülkede Covid-19 olduğu tespit edilen bin 991 kişinin üçte ikisinin, 18 Haziran'da oynanan İngiltere - İskoçya maçını izlemek için Londra'ya giden İskoç taraftarlar olduğunu açıkladı.
Vakaların 397'sinin Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'ndaki maça izleyici olarak katıldığını bildiren PHS, 55 vakanın İskoçya'nın Glasgow kentinde oluşturulan futbol severlerin eğlenmek ve kutlama yapmak için bir araya geldiği "taraftar bölgesi" ile bağlantılı olduğunu bildirdi.
Ayrıca PHS, 38 vakanın Glasgow'da yer alan Hampden Park Stadyumu'nda oynanan İskoçya - Hırvatistan maçıyla, 37 vakanın İskoçya - Çekya maçıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. PHS, Euro 2020 Covid-19 vakaları ile yakın temas haline olanlara yönelik tüm halk sağlığı önlemlerinin alındığından emin olmak için çalışmaların yürütüldüğüne de dikkat çekti.
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