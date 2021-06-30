Covid-19 vakalarında EURO 2020 etkisi! Korkulan oldu

Ayrıca PHS, 38 vakanın Glasgow'da yer alan Hampden Park Stadyumu'nda oynanan İskoçya - Hırvatistan maçıyla, 37 vakanın İskoçya - Çekya maçıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. PHS, Euro 2020 Covid-19 vakaları ile yakın temas haline olanlara yönelik tüm halk sağlığı önlemlerinin alındığından emin olmak için çalışmaların yürütüldüğüne de dikkat çekti.