CANLI I Ukrayna-Belçika (EURO 2024 CANLI ANLATIM)





DÖRT TAKIM AYNI PUANDA



Ukrayna ve Belçika, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.



Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.



Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.



Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Slovakya ile Romanya karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.