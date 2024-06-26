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CANLI I Ukrayna-Belçika (EURO 2024 CANLI ANLATIM)

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:25 Güncelleme: 26.06.2024 18:32
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CANLI I Ukrayna-Belçika EURO 2024 CANLI ANLATIM

EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ederken Ukrayna ile Belçika kritik maçta karşı karşıya gelecek. Grupta tüm takımların 3'er puanı bulunurken bu kritik maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Avrupa Şampiyonası'nda her maç farklı bir heyecan yaşanırken Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek.

TARİHTE İLK KEZ

İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelirken Belçika'da Dodi Lukebakio cezası sebebiyle mücadelede forma giyemezken Orel Mangala ve Youri Tielemans kart sınırında bulunuyor.

İLK 11'LER

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk. .

Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.



DÖRT TAKIM AYNI PUANDA

Ukrayna ve Belçika, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.

Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.

Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Slovakya ile Romanya karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.

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