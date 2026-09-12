Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Lavrov, "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Lavrov, Zelenskiy'nin sürekli seyahat ettiğini ve ülkesinde bulunmadığını belirterek, Rusya'nın ise ülkesinde ilgilenmesi gereken meseleler olduğunu söyledi. Lavrov, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etti.

"BÜYÜK BİR İYİ NİYET GÖSTERGESİ" Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un konuya ilişkin daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, Zelenskiy'ye davetiye gönderildiğini söyledi. Lavrov, "Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: "GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" Zelenskiy ise Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, kendisinin ve Putin'in davet edilmesi halinde Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız" ifadelerini kullandı. DİPLOMATİK ÇABALAR HIZ KAZANIYOR Zelenskiy ayrıca ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinin "iyi bir sinyal" olduğunu belirtti.