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Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Lavrov, "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 2

Lavrov, Zelenskiy'nin sürekli seyahat ettiğini ve ülkesinde bulunmadığını belirterek, Rusya'nın ise ülkesinde ilgilenmesi gereken meseleler olduğunu söyledi. Lavrov, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etti.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 3

"BÜYÜK BİR İYİ NİYET GÖSTERGESİ"

Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un konuya ilişkin daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, Zelenskiy'ye davetiye gönderildiğini söyledi. Lavrov, "Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi" ifadelerini kullandı.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 4

ZELENSKİY: "GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelenskiy ise Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, kendisinin ve Putin'in davet edilmesi halinde Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 5

Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK ÇABALAR HIZ KAZANIYOR

Zelenskiy ayrıca ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinin "iyi bir sinyal" olduğunu belirtti.

Putin-Zelenskiy görüşmesi gündemde! Lavrov’dan Moskova daveti: Gelebilir 6

ABD, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereleri yeniden başlatmaya çalışırken, diplomatik temaslar da hız kazanıyor.

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