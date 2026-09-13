Okul servisleri yine tarifeyi aştı! Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Yeni eğitim öğretim yılında bazı okul servislerinin belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep etmesi velilerin tepkisini çekti. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, bu tür durumlarla karşılaşan velilerin ne yapması gerektiğini bir bir açıkladı.

Yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu ücretlerin mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan bazı firmalar tarifeye uymayarak servislere belirlenen oranların üstünde zam yaptı. TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, velilerin tepkisini çeken bu durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE DÖNMELERİNİ BEKLEME HAKLARI VAR" Öğrencilerin okula güvenli şekilde gidip dönmesinin önemine dikkat çeken Doğan, "Öncelikle anne babalar sabahları çocuklarını öperek, koklayarak okullarına yolcu ediyorlar. Aynı anne babaların bu çocukların sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmalarını isteme hakkı olduğu gibi yine güvenli bir şekilde ayaklarına, tırnaklarına zarar gelmeden dönmelerini bekleme hakları da var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul servislerinin çalıştırılmasına ilişkin esasları belirleyen bir genelgesi var" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMENİN FESHİ MÜMKÜN Servislerde görev yapacak kişilerle ilgili kurallara da değinen Doğan, "Bu genelgeye aykırılık halinde, örneğin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesine göre bir yıldan fazla ceza almış bir şoförün veya rehberin çalıştırılması, yüz kızartıcı suçlardan ceza alanların çalıştırılması ya da genel ahlak ve adaba aykırılık hallerinin tespit edilmesi durumunda sözleşmeyi feshetme yetkisi var. Burada sözleşmeye rağmen ek, fazla ve aşırı fahiş ücretler talep edilmesi halinde de tarafların sözleşmeyi iptal etme ve feshetme hakları var. Bu haklarını kullanabilirler" dedi.

"KORSAN SERVİSLERE BAŞVURMAMAK GEREKİR" Velilerin yüksek ücret talebiyle karşılaşmaları durumunda başvurabilecekleri başka yolların da bulunduğunu belirten Doğan, "Bunun dışında başka yollar da var. Örneğin böyle bir durumda fazla ücret istendiği takdirde özellikle korsan servislere başvurmamak gerekir. Çünkü bu haksız rekabet sayılır. Durumu bu şirketlerin mensup oldukları meslek odalarına bildirmeleri gerekir" şeklinde konuştu.