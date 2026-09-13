Sosyal medyadaki ilan hayatını kabusa çevirdi! Devre mülkünü satmak isterken evinden oldu
İstanbul'da yaşayan 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz, sosyal medyada gördüğü bir ilan üzerinden devre mülkünü satmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Daha yüksek kazanç vaadiyle yeni devre mülkler alan Yılmaz, dolandırıcılara son olarak Beykoz'da oturduğu evin tapusunu teminat olarak verdi. Yılmaz, evinin satıldığını olaydan 6 ay sonra öğrendi.
İstanbul'da ikamet eden 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın sosyal medyada gördüğü bir ilan hayatını adeta kabusa çevirdi. Ankara'daki devre mülkünü satmak isteyen Yılmaz, iddiaya göre dolandırıcıların ağına düştü.
Dolandırıcılar, Yılmaz'a devre mülkleri yabancı turistlere çok yüksek fiyatlardan satabileceklerini söyledi. Bu vaade inanan Yılmaz, daha fazla kazanç elde edeceğini düşünerek yeni devre mülkler de aldı. Ancak Yılmaz'ın beklediği satış gerçekleşmedi.
Yılmaz, dolandırıcıların kendisini nasıl ikna ettiğini şöyle anlattı:
"Bir tane daha verelim sana, dedi. Onu 175 bin liraya satarız, dedi. İyi bir kâr edersin oradan, dedi. 'Gerçekten gerçek mi bu?' dedim. 'Evet, müşterilerimiz hazır' dedi. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan birkaç gün sonra, 'Bir tane daha verelim sana' dedi. Gerçekten ortada devre mülk var mı? Gidip bakmadım yani."
DAHA YÜKSEKTEN SATARIM SANDI AMA…
ATV'nin haberine göre Yılmaz, kendisine söylenenleri yaptı. Yılmaz, elindeki devre mülkleri daha yüksek fiyattan satabileceği umuduyla yenilerini de aldı. Ancak satış süreci beklediği gibi ilerlemedi.
Yılmaz, "Satışı bekliyoruz bugün yarın. Aradan aşağı yukarı 3-4 ay geçti. Bu halen satış yapamadı. Beni hep erteliyor" ifadelerini kullandı.
Dolandırıcılar, iddiaya göre son olarak Nurettin Yılmaz'ın evinin tapusuna göz dikti. Devre mülk çetesi, söz konusu satışı gerçekleştirebilmek için Yılmaz'dan Beykoz'da oturduğu evin tapusunu teminat olarak istedi. 74 yaşındaki Yılmaz da evinin tapusunu teminat olarak teslim etti.
EVİNİN SATILDIĞINI 6 AY SONRA ÖĞRENDİ
Yılmaz, dolandırıcılarla yaptığı telefon görüşmesinde, "Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?" diye sordu. Dolandırıcılar ise "Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum" yanıtını verdi.
Yılmaz, evinin tapusunu devrettikten 5 gün sonra evin satıldığını, kendisinin ise bu durumdan 6 ay sonra haberdar olduğunu söyledi.
"3 DAİRELİK AİLE APARTMANIMIZDA REZİL OLDUK"
Yılmaz, yaşananların ardından çete hakkında suç duyurusunda bulundu. Evinin tapusunu kaybeden 74 yaşındaki adam, sokakta kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Yılmaz, "Burada benim damadım oturuyor, oğlum oturuyor. 3 dairelik aile apartmanı burası. Burada 3'ümüzü de mağdur edecekler" dedi.