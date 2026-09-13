Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte spor yazarları yorumları...

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer golü kalesinde erken gördü ve maçın geri kalanında skora dengeyi getiremedi. Bu sonuçla Fırtına, Galatasaray derbisi öncesi Konyaspor karşısında 1-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. İşte spor yazarlarından maç değerlendirmesi...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Erken yediği golle geriye düşen bordo-mavililer, özellikle 2. yarı Konyaspor'a karşı baskıyı arttırmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. "HEDEFTEN SAPMA YOK" Trabzonspor'da geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Cimşir, maç sonunda basın toplantısında konuştu.



Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu



Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

"DÜZLÜĞE ÇIKMALIYIZ" Maçın ardından Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında, lige kötü başladıklarını dile getirdi. Karşılaşmada takımın mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Palut, "Gol, çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü. İlk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Trabzonspor'un herhalde bir tane Salah'ın yukarı vurduğu top vardı. Onun dışında bizim adımıza daha agresif geçen bir ilk yarıydı." diye konuştu.



Palut, oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu kaydederek "Oyuncularımı kutluyorum. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı, hayır ama onlara da bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmalıyız." ifadelerini kullandı. İşte spor yazarlarının Konyaspor-Trabzonspor maçı hakkında değerlendirmeleri...

MUSTAFA ÇULCU: "TECRÜBE LAZIM" "Trabzonspor geçen hafta farklı galip gelen kadro ile Konyaspor karşısında önde baskı yaptığı ilk dakikalarda savunmada az adamla yakalanınca yediği şok golle maça adeta 1-0 mağlup başladı. Ligde henüz puanla tanışamayan Konyaspor bu maçı türbülanstan çıkış maçı olarak görmüş olmalı ki yüksek motivasyonla hiç telaş yapmadan iyi başladığı oyunda bulduğu erken golle büyük avantaj yakaladı. Savunmada ve orta alanda organize oyunla kaymaları çok iyi yaparak Trabzonspor'un pas trafiğinin işlemesine ve Salah'ın topla buluşmasına engel oldular. Kazandıkları toplarla hızlı çıkarak direkt gittikleri Trabzonspor kalesinde tehlike yarattılar. Onana çok başarılıydı." "Şoku atlatan ve doğaçlama oynayan Trabzonspor 15. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Aral ve Pina yüksek ortalarla Onuachu'yu buluşturmaya çalıştı lakin Konyaspor stoperleri buna fırsat vermedi. Salah zaman zaman derine gelip top almak zorunda kaldı. Etkisiz kalan Ozan'ın yerine Cabral'ın savunmaya Mustafa'nın öne çıkması ve sonrasında Aral ile Muçi'nin çıkarılıp Saviola ve Dju'nun oyuna girmesiyle Hüseyin hocanın çift forvete dönmesi doğru hamlelerdi. Oyun bundan sonraki bölümde Trabzonspor ile kaleci Bahadır arasında geçti. Lakin gol gelmeyince hocasız Trabzonspor'da mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Reşat Onur Çoşkunses'in 18'de Gonçalves'in yüzüne elini illegal kullanan Pina'ya ve 28'de yaşanan krizde Fabinho'ya yaptığı davranıştan Adil'e sarı göstermeliydi. 45+2'de Muçi'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Deniz'e çıkan sarı kart sınırda bir sarı. Sahada ben olsam kırmızı kart verirdim. 58'de Mustafa Eskihellaç'a çıkan sarıya katılmıyorum. Onana hırsına yenik düşünce gereksiz sarı gördü. 30 yaşındaki genç hakemin fauller konusunda tecrübeye ve zamana ihtiyacı var."

REHA KAPSAL: "VİDALAR" "Trabzonspor, geçen hafta oynadığı iyi oyun ve aldığı farklı sonuçla çıktığı Konya deplasmanında maçın favorisiydi. İlhan hoca da bunun bilincinde bir de 4 haftada yenilen 8 gol yüzünden takım kurgusunda daha çok defansif oyunculara yer vermiş. Özelikle orta sahada üç tane birbirine yakın savunma yönü güçlü profilleri seçmiş. Maça beklendiği gibi Konyaspor, sahanın her yerinde bire bir adam adama oyunu tercih edip, temaslı oynadığı gibi topu rakibine bıraktı. Bir de ikinci dakikada gol bulunca, bordo mavililerin işi daha da zorlaştı. Yediği golde olduğu gibi hücumdan savunma ya geçemediklerinden, geçişlerden pozisyonlar verdiler. Hep dile getirdiğim gibi; bu, takımın yumuşak karnı ve bir an önce bununla ilgili doğru savunma prensipleri belirlenmeli. İlk devre böyle topun değil, rakibin peşinden koşan Konyaspor'a karşı oyun hareketliliği, çabuk oyun, genişlik en önemlisi. Oyuncuların bulunduğu pozisyondan çıkıp daha rotasyonlu oynaması gerekir. Bu istenilen seviyede olmayınca %71 ile topla oynasalar da bir tek Salah ile gole yaklaştılar." "İkinci devreye daha canlı başlayan bordo mavililerdi. Yine topa sahip oldular ama çok telaşlı ve sabırsız görüntüsü ile daha hücumda akıl koyup organize olmak yerine, bireysel ve içgüdüsel ataklar geliştirdiler. Bu da yeteri kadar üretkenliğin olmamasının en büyük etkeniydi. Net görülen bazı şeyler var; Saviç'le, Ozan'la bu işler olmaz. Daha da önemlisi, evet taktiksel olarak yapılması gereken bazı temel işler olmasına rağmen bunlar bile ikinci sırada kalır. Trabzonspor için en önemli konu; sahadaki bazı oyuncuların rahatlığı... Bu yalnız ortaya koydukları kötü performans değil, saha içindeki yakın çekimlerdeki vücut şekilleri, jest ve mimikleri oynayanın da sonradan oyuna girenin de dahil, kısaca bazı oyuncuların nerede olduğunu bilmesi gibi kulübün hedeflerini iyice anlaması lazım. Onun için gevşeyen bazı vidaların geç olmadan sıkılmasında kesinlikle fayda var."

ZEKİ UZUNDURUKAN: "SAVAŞMAZSAN KAZANAMAZSIN" "Trabzonspor, Konya deplasmanında kötü bir maç çıkardı. Defans hattı tel tel döküldü. Orta saha çok yumuşak kaldı. Ozan Tufan ve Fabinho ikilisi ne hücuma katkı verdi, ne de savunmaya! Çünkü Ozan ve Fabinho pres yapamayan ağır oyuncular. Önde oynayan Onuachu-Muçi- Aral-Salah, Konyaspor'un adeta etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Öndeki bu dörtlü, savunmaya da hiç yardım etmedi. Orta alan da yumuşak kalınca, Konyaspor adeta güle oynaya Trabzonspor kalesine gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı, Konyaspor ilk yarıda farka gidebilirdi. Onana'nın üç net kurtarışı varken, Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı ilk yarıda. Konyaspor, maça çok iyi başladı ve etkili bir hücumla golü buldu. Yenilen golde Toth'u takipte ağır kalan Fabinho başta olmak üzere bu golde Nwaiwu ve Saviç'in hatası vardı." "Maçın ilk yarısında Salah ve Muçi'nin görev bölgesi belli değildi. İki oyuncu, birbirinden rol çalınca ikisinin de verimi düştü. Salah ya sağ kanatta, ya da serbest adam olarak oynamalı. Serbest adam olarak oynayacaksa da Muçi, 10 numara pozisyonunda oynayamaz o zaman. Trabzonspor ilk yarıda yüzde 71 ile topla daha çok oynayan taraftı. Ama sadece Salah ile bir gol pozisyonu üretebildi. Salah da o karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı. İlk yarıda topla ezici bir üstünlükle oynayan Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı. Hatta Konyaspor savunmasını bile zorlayamadı. Çünkü pres yapmadılar, savaşmadılar. Bloklar arasında çok açıklık oluştu. Oyunun boyunu daraltamadılar. Bu arada hakem Reşat Onur Coşkunses, 45+2'de Deniz'in Muçi'ye yaptığı sert harekete kırmızı kart çıkarmadı. Bu net pozisyona sadece sarı kart vererek büyük bir hata yaptı." "Trabzonspor, yaz döneminde tam 15 yeni transfer yaptı. Dünkü sahaya çıkan 11'e bakıyorum, bunlardan sadece üçü sahada. Hüseyin Çimşir; Salah, Fabinho ve Aral'ı ilk 11'de oynattı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da daha etkili başlayan takım Konyaspor oldu. Ev sahibi ekipte Muleka hücumda olduğu kadar oyununun savunma yönünde de çok etkiliydi. Deniz Türüç de takımı adına büyük savaş verdi, etkili şutları ile tribünlerden alkış aldı. Trabzonspor, kornerden az daha golü buluyordu. Fabinho'nun vuruşu direkten döndü. Hüseyin Çimşir'in maçtaki ilk hamlesi Ozan Tufan'ı kenara alıp, Cabral'ı sahaya göndermesi oldu." "Cabral'ın girişi ile sol kanat daha da hareketlendi. Cabral-Aral ikilisi, ceza sahasına etkili ortalar yaptılar. Hüseyin Çimşir, oyunun son bölümünde çift forvete döndü. Onuachu ve Dju ile ön tarafı ikiledi Hüseyin hoca. Aral'ın yerine de Saviolo girdi. Konyaspor maç boyunca çok iyi savunma yaptı. Masuaku da kendine gelmiş. Özellikle ikinci yarıda Salah'a karşı etkiliydi. Bu arada ikinci yarıda Trabzonspor adına etkili şutlar atan isim Fabinho oldu. Fabinho ve Saviolo, kalesinde devleşen Bahadır'ı geçemedi. Maçın son çeyreğinde etkili bir Trabzonspor vardı ama önce Konyaspor savunmasını sonra da Bahadır'ı geçemedi bordo-mavililer. Konyaspor'u ise tebrik etmek lazım."