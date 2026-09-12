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Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu Sarayı'nda yaşanan aşk, iktidar ve intikam savaşlarını ekrana taşıyor. Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun'un güç mücadelesi kızışırken, düşman prenses Destina'nın cariye olarak saraya girmesi dengeleri altüst ediyor.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 1

ATV'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 2

Sultan Alaaddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor.

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Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 3

ÜMMÜHAN HATUN İLE NURCİHAN HATUN KARŞI KARŞIYA

Sarayın sarsılmaz baş hatunu Ümmühan Hatun, hanedanın düzenini her şeyin üstünde tutarak hareme mutlak hâkimiyet kurmak istiyor. Düzeni korumak adına öz oğlu Alaaddin'le bile çatışmayı göze alan Ümmühan Hatun, idari işlerden sorumlu Mihrişah Hatun aracılığıyla otoritesini hissettiriyor.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 4

Ancak karşısında, öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtmak ve geçmişin hesabını sormak için Konya'ya dönen 'Abla Hatun' Nurcihan'ı buluyor.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 5

Keskin zekâsı ve nüfuzuyla haremi adeta bir satranç tahtası gibi kullanan Nurcihan, Ümmühan Hatun'a duyduğu derin öfkeyle kendi iktidar alanını örerken, en büyük desteği aristokrat geçmişiyle dikkat çeken sağ kolu Anna'dan alıyordu.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 6

HAREM KORİDORLARINDA TEHLİKELİ OYUNLAR

Alaaddin ile Melike Hatun'un evlilik hazırlıkları sürerken, sarayın kadınlar dünyasında da kılıçlar çekildi. Ümmühan Hatun, hareme nüfuz etmeye çalışan rakibi Nurcihan'ın en yakınındaki Anna'yı Alaaddin'in has odasına göndererek tehlikeli bir hamle yaptı.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 7

Anna'nın Sultan'ın odasında olduğunu öğrenen Melike Hatun kıskançlık krizine girerken, idari işleri elinde tutan otoriter Mihrişah Hatun, gözü yükseklerde olan hırslı Kethüda Dilruba Kalfa, her fısıltıyı taşıyan Harem Ağası Şirin Ağa ve mutfağın kuralcı Aşçıbaşısı Zahter'in çekişmeleriyle haremi entrikalarla dolu yeni günler bekliyor.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 8

DÜŞMAN PRENSES HAREMİN KALBİNDE: DESTİNA CARİYE OLARAK SARAYDA!

Sisli Vadi'deki pusunun ardından kader Destina'yı kaçmaya çalıştığı düşmanının kalbine, Selçuklu Sarayı'na sürükledi. Bir prensesken esir düşen Destina, gururunu çiğneyip cariye olarak saraya girmek durumunda kalıyor. Annesinin intikamı ve halkının kurtuluşu için Alaaddin'in planlarını içeriden öğrenmeyi hedefleyen Destina, haremdeki tüm dengeleri altüst edecek.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 9

Yıllardır aradığı yeşil gözlü kadının yanı başında bir cariye olarak durduğundan habersiz olan Alaaddin ile Destina'nın karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu.

Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor 10

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her çarşamba saat 20.00'de ATV'de!

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