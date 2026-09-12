Aşk ve Taht’ta düşman prenses saraya cariye olarak giriyor
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu Sarayı'nda yaşanan aşk, iktidar ve intikam savaşlarını ekrana taşıyor. Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun'un güç mücadelesi kızışırken, düşman prenses Destina'nın cariye olarak saraya girmesi dengeleri altüst ediyor.
ATV'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor.
Sultan Alaaddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor.
ÜMMÜHAN HATUN İLE NURCİHAN HATUN KARŞI KARŞIYA
Sarayın sarsılmaz baş hatunu Ümmühan Hatun, hanedanın düzenini her şeyin üstünde tutarak hareme mutlak hâkimiyet kurmak istiyor. Düzeni korumak adına öz oğlu Alaaddin'le bile çatışmayı göze alan Ümmühan Hatun, idari işlerden sorumlu Mihrişah Hatun aracılığıyla otoritesini hissettiriyor.
Ancak karşısında, öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtmak ve geçmişin hesabını sormak için Konya'ya dönen 'Abla Hatun' Nurcihan'ı buluyor.
Keskin zekâsı ve nüfuzuyla haremi adeta bir satranç tahtası gibi kullanan Nurcihan, Ümmühan Hatun'a duyduğu derin öfkeyle kendi iktidar alanını örerken, en büyük desteği aristokrat geçmişiyle dikkat çeken sağ kolu Anna'dan alıyordu.