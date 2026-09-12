HAREM KORİDORLARINDA TEHLİKELİ OYUNLAR Alaaddin ile Melike Hatun'un evlilik hazırlıkları sürerken, sarayın kadınlar dünyasında da kılıçlar çekildi. Ümmühan Hatun, hareme nüfuz etmeye çalışan rakibi Nurcihan'ın en yakınındaki Anna'yı Alaaddin'in has odasına göndererek tehlikeli bir hamle yaptı.

Anna'nın Sultan'ın odasında olduğunu öğrenen Melike Hatun kıskançlık krizine girerken, idari işleri elinde tutan otoriter Mihrişah Hatun, gözü yükseklerde olan hırslı Kethüda Dilruba Kalfa, her fısıltıyı taşıyan Harem Ağası Şirin Ağa ve mutfağın kuralcı Aşçıbaşısı Zahter'in çekişmeleriyle haremi entrikalarla dolu yeni günler bekliyor.

DÜŞMAN PRENSES HAREMİN KALBİNDE: DESTİNA CARİYE OLARAK SARAYDA! Sisli Vadi'deki pusunun ardından kader Destina'yı kaçmaya çalıştığı düşmanının kalbine, Selçuklu Sarayı'na sürükledi. Bir prensesken esir düşen Destina, gururunu çiğneyip cariye olarak saraya girmek durumunda kalıyor. Annesinin intikamı ve halkının kurtuluşu için Alaaddin'in planlarını içeriden öğrenmeyi hedefleyen Destina, haremdeki tüm dengeleri altüst edecek.

Yıllardır aradığı yeşil gözlü kadının yanı başında bir cariye olarak durduğundan habersiz olan Alaaddin ile Destina'nın karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu.