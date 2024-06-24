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Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu! EURO 2024'te kritik maç

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:55 Güncelleme: 24.06.2024 12:09
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Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu! EURO 2024’te kritik maç

Son dakika haberine göre Türkiye ile Çekya arasında 26 Haziran 2024'te oynanacak olan EURO 2024 F Grubu son maçına Rumen hakem Istvan Kovacs atandı.

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