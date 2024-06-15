2024 Avrupa Futbol Şampiyonası | İspanya - Hırvatistan maçında ilk düdük

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gole sahne olan ikinci maç, İspanya ile Hırvatistan arasında oynandı (İspanya 5-3 Hırvatistan; 2021). Bu iki takımın karşılaştığı son üç maç da toplam 5+ gole sahne oldu.

Almanya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ülke olan İspanya (3), aynı zamanda kupayı üst üste iki turnuvada kazanan tek takım konumunda (2008 & 2012).

Seri penaltılar hariç Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 22 maçın sadece ikisini kaybeden İspanya (13G 7B), bu mağlubiyetleri EURO 2016'da Hırvatistan ve İtalya karşısında yaşadı. Katıldığı son yedi turnuvanın altısında eleme turlarında boy gösteren İspanya, sadece 2004'te bu aşamada yer alamadı.

Avrupa Şampiyonası'ndaki son 50 golünü de ceza sahası içinden atan İspanya, ceza sahası dışından son golünü 2000'de Raul'ün ayağından buldu (vs Slovenya).