2024 Avrupa Futbol Şampiyonası | İspanya - Hırvatistan maçında ilk düdük
Türkiye'nin de katıldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün devam ediyor. İspanya ile Hırvatistan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İspanya - Hırvatistan maçını ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iki önemli takım karşı karşıya geliyor. İspanya ile Hırvatistan kozlarını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki ekip de kazanarak turnuvaya 3 puanla merhaba demek ve kalan iki maçta büyük avantaj sağlamak amacında. Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İspanya - Hırvatistan maçını ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İSPANYA HIRVATİSTAN İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Kramaric, Budimir.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gole sahne olan ikinci maç, İspanya ile Hırvatistan arasında oynandı (İspanya 5-3 Hırvatistan; 2021). Bu iki takımın karşılaştığı son üç maç da toplam 5+ gole sahne oldu.
Almanya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ülke olan İspanya (3), aynı zamanda kupayı üst üste iki turnuvada kazanan tek takım konumunda (2008 & 2012).
Seri penaltılar hariç Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 22 maçın sadece ikisini kaybeden İspanya (13G 7B), bu mağlubiyetleri EURO 2016'da Hırvatistan ve İtalya karşısında yaşadı. Katıldığı son yedi turnuvanın altısında eleme turlarında boy gösteren İspanya, sadece 2004'te bu aşamada yer alamadı.
Avrupa Şampiyonası'ndaki son 50 golünü de ceza sahası içinden atan İspanya, ceza sahası dışından son golünü 2000'de Raul'ün ayağından buldu (vs Slovenya).
Üst üste altı ve toplamda yedinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Hırvatistan, 1996'dan bu yana dört kez eleme turlarında mücadele etti ancak turnuvada çeyrek finalin ötesini göremedi.
Katıldığı altı Dünya Kupası'nın üçünde yarı finale kalan Hırvatistan, yer aldığı altı Avrupa Şampiyonası'nda bu aşamayı hiç göremedi.
Hırvatistan katıldığı son altı büyük turnuvanın dördünde turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma mağlup oldu (EURO 2012 vs İspanya, EURO 2016 vs Portekiz, 2018 Dünya Kupası vs Fransa & 2022 Dünya Kupası vs Arjantin).
Son iki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya santrforu Alvaro Morata'dan (6) daha fazla gol atan iki oyuncu bulunuyor: Cristiano Ronaldo (8) ve Antoine Griezmann (7).
EURO 2012'den bu yana büyük turnuvalarda Ivan Perisic'ten (10 gol & 8 asist) daha fazla golde payı bulunan tek Avrupalı oyuncu Cristiano Ronaldo (21; 17 gol & 4 asist).
EN ZOR GRUPLARDAN BİRİ
Şampiyon unvanına sahip iki takımın (İspanya ve İtalya) yer aldığı B Grubu, turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bulunduğu EURO 2024 B Grubu'nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor.
Son şampiyon İtalya, başarısını tekrarlama peşinde olacakken; İspanya ise yeni jenerasyonuyla eski günlere dönmeyi amaçlıyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Hırvatistan, burada da benzer başarılar elde etmeye çalışacak. Arnavutluk ise güçlü rakipleri karşısında sürpriz kovalayacak. EURO 2024 B Grubu puan durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu.
İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.
İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı. İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi. En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.
Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.
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