2024 Avrupa Futbol Şampiyonası | İspanya - Hırvatistan maçında ilk düdük

Üst üste altı ve toplamda yedinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Hırvatistan, 1996'dan bu yana dört kez eleme turlarında mücadele etti ancak turnuvada çeyrek finalin ötesini göremedi.

Katıldığı altı Dünya Kupası'nın üçünde yarı finale kalan Hırvatistan, yer aldığı altı Avrupa Şampiyonası'nda bu aşamayı hiç göremedi.

Hırvatistan katıldığı son altı büyük turnuvanın dördünde turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma mağlup oldu (EURO 2012 vs İspanya, EURO 2016 vs Portekiz, 2018 Dünya Kupası vs Fransa & 2022 Dünya Kupası vs Arjantin).

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya santrforu Alvaro Morata'dan (6) daha fazla gol atan iki oyuncu bulunuyor: Cristiano Ronaldo (8) ve Antoine Griezmann (7).

EURO 2012'den bu yana büyük turnuvalarda Ivan Perisic'ten (10 gol & 8 asist) daha fazla golde payı bulunan tek Avrupalı oyuncu Cristiano Ronaldo (21; 17 gol & 4 asist).