Sihirli Annem filminde "Kutsi" sürprizi: İşte yeni rolü...

Bir döneme damgasını vuran ve çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra film versiyonuyla geri dönüyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" ismiyle 30 Mayıs'ta vizyona girecek film, eski kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, projeye dört yeni isim daha katıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise ünlü sanatçı Kutsi oldu.