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Sihirli Annem filminde "Kutsi" sürprizi: İşte yeni rolü...

Bir döneme damgasını vuran ve çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra film versiyonuyla geri dönüyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" ismiyle 30 Mayıs'ta vizyona girecek film, eski kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, projeye dört yeni isim daha katıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise ünlü sanatçı Kutsi oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:12
Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

Çocukluğumuzun unutulmayan dizisi Sihirli Annem, tam 22 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı film, dizinin orijinal kadrosunu bir araya getirerek nostalji rüzgarı estirecek.

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zeynep Özkaya ve Nevra Serezli gibi sevilen isimler yeniden aynı karakterleri canlandıracak. 30 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı ise görücüye çıktı.

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

KUTSİ

Yoğun ilgi gören fragman sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta, "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

EVRİM AKIN

Kutsi projede Dudu Peri'nin kardeşi Gogo rolüne hayat verirken; Akın, Doğum Perisi; Ahmet Kayakesen, sunucu ve Gamze Karta ise Akaşa olarak seyirciyle buluşacak.

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

GAMZE KARTA

Sihirli Annem filminde Kutsi sürprizi: İşte yeni rolü...

AHMET KAYAKESEN