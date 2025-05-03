İmamoğlu’ndan Köseler operasyonu! Tutuklanmasını fırsata çevirmiş: Beykoz’u Beylikdüzü ekibi yönetiyor

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 3 Mart'ta tutuklandı. 1999-2004 yılları arasında da Beykoz Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Alaattin Köseler'in tutuklanmasına giden süreçte ve sonrasında ilçedeki "Ekrem İmamoğlu etkisi" dikkat çekiyor.

BEYLİKDÜZÜ'DEN GELDİ BAŞKAN OLDU

Alaattin Köseler, CHP'nin ön seçiminde rekor oy alarak Ekrem İmamoğlu'na rağmen Başkan Adayı oldu ve 31 Mart 2024'teki seçimlerde başkan koltuğuna oturdu. Başkan Adayında istediğini elde edemeyen İmamoğlu, İBB ve Beylikdüzü'den birlikte çalıştığı isimleri belediyede bazı görevlere getirdi. Bunlardan ikisi Başkan Yardımcıları Özlem Vural Gürzel ve Fidan Gül oldu. Özlem Vural Gürzel, Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimle Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

POLİSE KAPIYI BAŞKAN YARDIMCISI AÇTI

Fidan Gül ise 27 Şubat'taki operasyonun ikinci dalgasında Beykoz'a 60 km uzaktaki Beylikdüzü'deki evinde gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonun en dikkat çekici detayı ise sabah erken saatlerde gözaltı işlemine giden polise bir diğer Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in açması oldu.

Tutuklanan Fidan Gül'ün yatak odasındaki çekmeden çıkan ve Bilgehan Murat Miniç'in kendisine ait olduğunu söylediği dolarların içinden FETÖ tarafından dağıtılan F serisi 1 dolar ele geçirildi. Fidan Gül'ün yatak odasındaki çekmece içinde 59 bin TL para ile 20 bin 678 dolar ile 250 euro olmak üzere yaklaşık 860 bin TL para bulunmuştu. Miniç, paraların kendisine ait olduğunu söylerken bu paralara da tutulan tutanak sonrasında polis el koydu.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE YARGILANIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanıyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor. İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

CHP BEYKOZ TEŞKİLATI SESSİZ

Beykoz Belediyesi'nde üst üste yaşanan krizler kamuoyunda geniş yankı bulurken ne yöneticiler, ne muhalefet ne de STK'lardan bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.

Fidan Gül ile Bilgehan Murat Miniç'in tutuklanması Beykoz'da siyasi bir depreme neden oldu. Hem tutuklanan Fidan Gül, hem de görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in en çok güvendiği isimler arasındaydı. Özellikle Fidan Gül ile geçmişten gelen Beylikdüzü bağlantıları ve yakın çalışma arkadaşlığıyla biliniyordu. Gürzel, bugüne kadar yaşananlarla ilgili Beykoz kamuoyuna hiçbir açıklamada bulunmadı. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan da sessiz kalan isimler arasında bulunuyor. CHP ilçe yönetiminin de açıklama yapmaması, parti içindeki çekişmelerin dışa vurumu olarak yorumlanıyor.

Tutuklanan Fidan Gül'ün ifadesinde Başkan Alaattin Köseler'i suçladığı sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Gül ile Özlem Vural Gürzel geçmişte Beylikdüzü'nden gelen yol arkadaşlığıyla biliniyor. Aynı siyasi çevrede şekillenmiş, benzer kadrolarla yol almış bu iki ismin bugün karşı karşıya kaldığı bu krizde Başkanvekili Gürzel'in tek kelime etmemesi dikkatleri çekti.

BİR HAFTA ÖNCE RAPOR VERDİ

Yaşanan skandallara rağmen Beykozluları tatmin eden bir açıklama yapılmaması ilçedeki Ekrem İmamoğlu etkisine bağlanıyor. Bazı kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun 'uyumlu çalışmadığı' Alaattin Köseler'e doğru dürüst randevu vermediğini, Beykoz Belediyesi ile yalnızca 2 kreş için protokol imzaladığını kaydetti. Aynı kaynaklar Alaattin Köseler'in, sürekli taleplerde bulunan ve kendisini hep zor durumda bırakan CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan ile Fidan Gül ve Bilgehan Murat Miniç hakkında bir rapor hazırlayıp Ekrem İmamoğlu'na sunduğunu ancak İmamoğlu'nun hiçbir girişimde bulunmadığını, 1 hafta sonra da Beykoz Belediyesi'ne operasyon yapıldığını paylaştı. Operasyonun ardından Başkan Yardımcıları Turgay Sucuoğlu ile Bilgehan Murat Miniç, Belediye Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural gibi bazı isimlerin, "Alaattin Köseler'e operasyon yapıldı. Artık belediyeyi biz yöneteceğiz" ifadelerini kullandığı da ilçede konuşuldu. Buradan hareketle, çıkar amaçlı bir araya gelen bir yapıya göz yummadığı için Alaattin Köseler'e komplo kurulduğu belirtiliyor.

ATAMALARDA EKREM İMAMOĞLU VE İBB AĞIRLIĞI

İlçedeki Ekrem İmamoğlu etkisi atamalarda da kendisini net olarak gösterdi. İlk hamle, Beylikdüzü'nde uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı Özlem Vural Gürzel'in Beykoz'a yönlendirilmesiyle atıldı. 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde ikametini Beykoz'a aldıran Gürzel meclis üyesi listesine dâhil edildi. Gürzel'in ardından yine daha önce Beylikdüzü'nde görev yapmış Fidan Gül'ün de Beykoz Belediyesi'nde kritik bir göreve getirilmesi bu stratejinin devamı olarak görülüyor.Alaattin Köseler'in uzun süre Fidan Gül'ün atanmasına direndiği ancak İmamoğlu'nun baskısı sonucu imza attığı kamuoyunca biliniyor. O dönem Özlem Vural Gürzel, Alaattin Köseler'e rağmen Beylikdüzü'nde birlikte mesai harcadığı Fidan Gül'ün Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmasına da oldukça sevinmişti. Köseler'in tutuklanmasının ardından "Beykoz'u Beykozlular yönetecek" sloganı doğrultusunda Beykozlu birçok meclis üyesinin ismi başkanvekilliği için konuşulurken üçüncü ve son hamle yapıldı. Beklentilerin aksine, Özlem Vural Gürzel başkanvekili seçildi ve böylece İmamoğlu'nun Beykoz'daki kadrolaşma süreci tamamlanmış oldu.

İmamoğlu, 31 Mart Seçimleri'nden sonra İBB Başkan Danışmanı İbrahim Kapaklıkaya'yı ve İETT'de daire başkanı olan Müfit Yetkin'i Beykoz'a görevlendirdi. Alaattin Köseler ise bir süre birkaç ay sonra bu isimlerin görevine son verdi. Ancak Köseler'in tutuklanmasının Müfit Yetkin Başkan Yardımcısı yapıldı, İbrahim Kapaklıkaya ise başkan danışmanı olarak yeniden ilçede görevlendirildi. "Beykoz'u Beykozlular yönetecek" söylemine rağmen İBB Adalar Koordinatörü Eyüp Karataş, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevlendirmede de İmamoğlu'nun rol aldığı iddia edildi. Böylece başkan yardımcılarından 3'ü Beykoz dışından gelen isimlerden oluştu. Özlem Vural Gürzel Başkan Vekili seçilince, Kültür İşleri Müdürlüğünü, Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür Müdürü iken ihaleye fesat suçundan yargılaması devam eden Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e bağladı.

Yeni atanan Başkan Yardımcısı Eyüp Karataş'ın da İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban'ın akrabası olduğu belirtildi.

İSTİFA EDEREK TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Beykoz'u Beykozlular yönetecek' sloganıyla kampanya yürüten CHP'nin, Beylikdüzü'nden transfer ettiği meclis üyesi Özlem Vural Gürzel'in Beykoz Belediye Başkan Vekili seçilmesi ilçede tansiyonu yükseltmişti. Beykozlu olan ve Paşabahçe Mahallesi'nde doğup büyüyen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu, Gürzel'in seçilmesinin ardından Başkan Yardımcılığı, Meclis Başkan Vekilliği ve Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığından istifa etti. Vatandaşlar, Beykoz'un yerel dinamiklerinin göz ardı edildiği ve belediye yönetiminin dışarıdan şekillendirildiği yönünde eleştirilerde bulundu. Kamuoyunda, Ekrem İmamoğlu'nun Beykoz üzerinde etkisini arttırmak için uzun süredir planlı bir kadrolaşma yürüttüğü iddia ediliyordu.

İMAMOĞLU TRANSFER ETTİ, İKİNCİ DALGADA GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik 27 Nisan'daki ikinci dalga operasyonda, gözaltına alınan isimlerden biri de Beykoz Belediye eski Başkan Yardımcısı Ali Çiçek oldu. Ali Çiçek, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın talimatıyla Ocak ayında Beykoz Belediyesi'ne transfer edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun en yakın isimlerinden biri olan tutuklu İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da Beykoz'da oturuyordu. Murat Ongun'un, 350 bin TL'lik gelirle Beykoz Acarkent'te 3.7 milyona kiraladığı lüks villaya dair tartışmalar gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı Ekrem İmamoğlu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. İddialara göre, CHP Genel Merkezinde görev yapan birçok üst düzey siyasetçi, CHP'li belediyelerden düzenli maaş alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri ise Beykozlu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç oldu. Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda aylık 200 bin TL ödeme aldığı belirtilen Kılıç'ın, aynı zamanda CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kılıç'ın da yeğeni.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, "İmamoğlu Beykoz'a kayyum mu atadı?" başlıklı bir açıklama yaparak "Özlem Vural Gürzel'in, Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan desteğiyle, siyasi menfaatler uğruna bu koltuğa oturtulduğu ortadadır. Beykoz'un geleceği, İmamoğlu ve ekibinin siyasi hesapları için feda edilmiştir!" dedi.

ALATTİN KÖSELER'E DESTEK EYLEMİ

Beykoz'da Alaattin Köseler'i sevenler 27 Nisan Cumartesi günü Beykoz Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Beykoz Belediyesi Meclis Üyeleri Uğur Gökdemir, Mevlüt Yıldız, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Doğan Bingöl, Boğazın Yargıçları taraftar grubunun kurucusu Vural Demir ve 500'e yakın vatandaş katıldı. Serkan Çırak tarafından okunan basın açıklamasında, "Beykoz halkının iradesine yapılan haksızlıkların karşısındayız, parti ayrımı yapmadan Beykozluluk bilinciyle buradayız" denildi. Açıklamanın devamında, "Her iki Beykozludan birinin oyunu alarak seçilen belediye başkanımıza yönelik açık itibar suikastine karşı, ilçe yönetimi de partinin yetkili isimleri de bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Seçilmiş bir başkan tutukluyken, partinin sahiplenici sesi neden Beykoz'da duyulmuyor? İl, ilçe ve genel merkez neden sessiz kalıyor? Beykoz'un yönetimi kimlerin iradesiyle şekilleniyor? Adalet yerini bulana, Beykoz'un seçilmiş belediye başkanı Alaattin Köseler özgürlüğüne kavuşana kadar onun haklarına ve emanetine sahip çıkacağız."

SON BOMBA ÖZEL KALEM'DEN

Sabah'ın haberine göre; Tutuklu Beykoz Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, aylık tutukluluk incelemesinde alınan savunmasında bomba ifadeler kullandı. Veli Gümüş savunmasında Fidan Gül'ün adını verdi, Ekrem İmamoğlu'nun "kumpasçı" olduğunu söyledi. Parti içindeki iç çekişme olduğunu itiraf eden Gümüş, Bilgehan Murat Miniç ve Fidan Gül'ü işaret ederek "Beylikdüzü ve İBB ekibi operasyon çekti" dedi. İmamoğlu'nun Beykoz'a çökme planları yaptığını, yerel seçimlerden sonra tehditler aldığını iddia etti.