Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen Millî Enerji ve Maden Politikası, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını açtı. “Kendi gemimizle, kendi ekibimizle arayacağız.” stratejisiyle kurulan millî sondaj filosu ve TPAO'ya kazandırılan operasyonel yetkinlik, Karadeniz'deki tarihî keşfin temelini oluşturdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin 2020'de keşfettiği Karadeniz gazı 2023'te sisteme bağlanırken toplam rezerv 785 milyar metreküpe, günlük üretim ise 9,5 milyon metreküpe ulaştı.
Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de yaptığı tarihî açıklamayla Karadeniz'deki doğal gaz keşfini kamuoyuyla paylaştı.
İLK KEŞİF 320 MİLYAR METREKÜP OLARAK AÇIKLANDI
Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.
Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların Ekim 2020'de tamamlanmasının ardından rezerv miktarı, 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.
TOPLAM REZERV 785 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI
Karadeniz'deki arama faaliyetleri sonraki yıllarda yeni keşiflerle devam etti.
Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında yeni rezervler keşfedildi.
Bu keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.