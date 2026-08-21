-°C
CANLI YAYIN

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen Millî Enerji ve Maden Politikası, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını açtı. “Kendi gemimizle, kendi ekibimizle arayacağız.” stratejisiyle kurulan millî sondaj filosu ve TPAO'ya kazandırılan operasyonel yetkinlik, Karadeniz'deki tarihî keşfin temelini oluşturdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin 2020'de keşfettiği Karadeniz gazı 2023'te sisteme bağlanırken toplam rezerv 785 milyar metreküpe, günlük üretim ise 9,5 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de yaptığı tarihî açıklamayla Karadeniz'deki doğal gaz keşfini kamuoyuyla paylaştı.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 1

İLK KEŞİF 320 MİLYAR METREKÜP OLARAK AÇIKLANDI

Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.

Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların Ekim 2020'de tamamlanmasının ardından rezerv miktarı, 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 2

TOPLAM REZERV 785 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Karadeniz'deki arama faaliyetleri sonraki yıllarda yeni keşiflerle devam etti.

Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında yeni rezervler keşfedildi.

Bu keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 3

DENİZİN 2 BİN 200 METRE ALTINDA ÜRETİM TESİSİ

İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü.

Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde Deniz Tabanı Üretim Tesisi kuruldu. Tesis ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasına 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 4

KARADENİZ GAZI 2023'TE KARAYA ULAŞTI

Karadeniz gazı, 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı.

İşleme süreçlerinin ardından yerli doğal gaz, 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 5

TOPLAM ÜRETİM 6,7 MİLYAR METREKÜPÜ BULDU

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başlamasının ardından kuyu sayısı 12'ye ulaştı. Sahadan 2023'ten bu yana üretilen toplam doğal gaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu.

Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si tek başına Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandı.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 6

İLK HEDEF GÜNLÜK 20 MİLYON METREKÜP

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni fazların devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Faz-2 kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yılın son çeyreğinde devreye girecek. Platformun faaliyete başlamasıyla günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak.

Faz-3 kapsamında inşa edilen ikinci yüzer üretim tesisinin 2028'de sisteme dahil edilmesiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimin 45 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Proje kapsamında toplam kuyu sayısının 54'e çıkarılması planlanıyor.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 7

TÜRKİYE'NİN DERİN DENİZ SONDAJ FİLOSU GÖREV BAŞINDA

Türkiye, dünyanın dördüncü büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini yurt içinde ve dışında sürdürüyor.

Hâlihazırda Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor.

Abdülhamid Han ve Fatih sondaj faaliyetlerini yürütürken Kanuni, Yavuz ve Yıldırım gemileri kuyu tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor.

Çağrı Bey Sondaj Gemisi ise Somali'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 8

"4 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'de başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.

Fatih Sondaj Gemisi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfine imza atıldığını hatırlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık."

"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK"

Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni üretim aşamalarına değinen Bayraktar, "Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe, 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz, yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Milli enerji hamlesinde Berat Albayrak imzası: Karadeniz gazı dönüm noktası oldu - 9

BERAT ALBAYRAK'IN MİLLİ ENERJİ POLİTİKALRI TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karadeniz doğal gazı keşfi ve süreci, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ve sondaj filosunun (Fatih, Yavuz, Kanuni) kurulması hamlelerine dayanmaktadır.

DÖNEMİN STRATEJİK HAMLELERİ

  • Sondaj Filosu: Türkiye'nin kendi sondaj gemilerini alması ve yabancı kiralama devrini kapatması Albayrak döneminde planlandı.
  • Arama Stratejisi: "Kendi gemimizle, kendi ekibimizle arayacağız" stratejisiyle Karadeniz ve Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin temelleri atıldı.
  • Politika Değişikliği: Uluslararası ortaklıklardan ziyade operasyonel yetkinliğin Türkiye Petrolleri (TPAO) bünyesine kazandırılması hedeflendi.
  • Keşif: Karadeniz'deki ilk büyük doğalgaz keşfi (Sakarya Gaz Sahası) 2020 yılında, Fatih Sondaj Gemisi tarafından duyuruldu.
  • Devreye Alınma: Altyapı ve karaya çıkarma çalışmaları sonrasında Karadeniz gazı 2023 yılında sisteme bağlandı.
Albayrak’ın hamlesiyle milyar dolarlar kasada kalıyorAlbayrak’ın hamlesiyle milyar dolarlar kasada kalıyor ALBAYRAK'IN HAMLESİYLE MİLYAR DOLARLAR KASADA KALIYOR
Nükleer enerjide stratejik akıl!Nükleer enerjide stratejik akıl! NÜKLEER ENERJİDE STRATEJİK AKIL!
ABD yaz saati modeline geçiyorABD yaz saati modeline geçiyor ABD YAZ SAATİ MODELİNE GEÇİYOR
Berat Albayrak’ın temellerini attığı milli enerji devrimiBerat Albayrak’ın temellerini attığı milli enerji devrimi BERAT ALBAYRAK'IN TEMELLERİNİ ATTIĞI 'MİLLİ ENERJİ' DEVRİMİ
Albayrakın temellerini attığı milli vizyonda tarihi günAlbayrakın temellerini attığı milli vizyonda tarihi gün ALBAYRAK'IN TEMELLERİNİ ATTIĞI MİLLİ VİZYONDA TARİHİ GÜN

Önceki Haber
Türkiye’de işgücü girdi endeksleri açıklandı: İkinci çeyrekte istihdam yüzde 1,7, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 35,8 arttı
Türkiye’de işgücü girdi endeksleri açıklandı: İkinci çeyrekte istihdam yüzde 1,7, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 35,8 arttı
Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat
Sonraki Haber
Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın