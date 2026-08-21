Çağrı Bey Sondaj Gemisi ise Somali'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.

Abdülhamid Han ve Fatih sondaj faaliyetlerini yürütürken Kanuni, Yavuz ve Yıldırım gemileri kuyu tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor.

Hâlihazırda Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor.

Türkiye, dünyanın dördüncü büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini yurt içinde ve dışında sürdürüyor.

"4 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'de başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.

Fatih Sondaj Gemisi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfine imza atıldığını hatırlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık."

"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK"

Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni üretim aşamalarına değinen Bayraktar, "Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe, 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz, yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.