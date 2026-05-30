Albayrak'ın temellerini attığı milli vizyonda tarihi gün: 6 milyar dolarlık tesisin açılışı Başkan Erdoğan'dan

Yeni enerji mimarisinin bel kemiğini oluşturan yenilenebilir enerjide tarihi bir tören gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü 2025 yılında yapımı tamamlanarak devreye alınan tesislerin resmi açılışını yapacak. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik alanında toplam 8 bin 200 megavat kapasiteye sahip 6 milyar dolar değerinde tesis hizmete alınacak.





BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN TARİHİ ADIMLAR:

Bugün Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu'nun 4 reaktörünün toplamı ile 4 bin 800 megavat, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın 2 bin 400 megavat, Keban Barajı'nın ise bin 330 megavat büyüklüğe sahip oldukları dikkate alındığında, 8 bin 200 megavatlık tesis açılışı bir rekor olarak kayıtlara geçecek.

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmayı hedefleyen Milli Enerji ve Maden Politikasını hayata geçirdi. Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanındaki temel yaklaşımları şu şekildedir:

Güneş ve Rüzgar (YEKA Modeli): Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli başlatıldı. Rüzgar ve güneş enerjisinde 10 yıllık dönemde toplam 20 bin megavatlık (10'ar bin megavat) kapasite artışı ve teknoloji transferi hedeflendi. Bu yatırımlarda yerli üretim ve yerli mühendis şartı arandı. [1, 2, 3]

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli başlatıldı. Rüzgar ve güneş enerjisinde 10 yıllık dönemde toplam 20 bin megavatlık (10'ar bin megavat) kapasite artışı ve teknoloji transferi hedeflendi. Bu yatırımlarda yerli üretim ve yerli mühendis şartı arandı. [1, 2, 3] Hidroelektrik: Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin elektrik üretimine kazandırılması için hidroelektrik santrallerinin (HES) devreye sokulması ve tamamlanması sürecine hız verildi.

Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin elektrik üretimine kazandırılması için hidroelektrik santrallerinin (HES) devreye sokulması ve tamamlanması sürecine hız verildi. Jeotermal: Özellikle Ege Bölgesi'nin yüksek potansiyeline dikkat çekilerek jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu gücünün artırılması ve kurulu güç artışlarında bu temiz kaynağın baz yük enerji olarak değerlendirilmesi desteklendi.

Dönemin politikalarında temel amaç; dışa bağımlılığı azaltmak, yerli kaynakları maksimum düzeyde devreye sokmak ve cari açığı düşürmek olarak özetlenmektedir.