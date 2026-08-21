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Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat

Avrupa'da 15 binden fazla otelin katıldığı Booking.com'a karşı toplu tazminat girişimine Türkiye'deki tesisler de dahil olabilecek. Türkiye'de 2004-2025 döneminde platforma kayıtlı 21 bini aşkın tesisin tamamının sürece katılması hâlinde tazminat potansiyelinin yaklaşık 3 milyar avroya ulaşabileceği hesaplanıyor. Komisyon oranlarının düşmesinin uzun vadede oda fiyatlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Avrupa otel sektörünün çatı kuruluşu Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) ile kıta genelindeki 30'dan fazla ulusal otel birliğinin desteğiyle Booking.com'a karşı toplu tazminat davası açıldı.

Avrupa'da 15 binden fazla otelin katıldığı tazminat girişiminin Türkiye ayağı da başladı.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 1

Hollanda merkezli Stichting Hotel Claims Alliance tarafından yürütülen süreç kapsamında, Booking.com'un yıllarca uyguladığı ve rekabet hukukuna aykırı olduğu tespit edilen komisyon oranları nedeniyle zarara uğradığını düşünen Türk otelleri de davaya katılabilecek.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 2

21 BİNİ AŞKIN TESİS DAVAYA KATILABİLECEK

Türkiye'de 2004-2025 döneminde Booking.com'a kayıtlı 21 bini aşkın tesis bulunuyor. Bu tesislerin tamamının davaya katılması hâlinde potansiyel tazminat tutarının yaklaşık 3 milyar avroya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Tesislerin yüzde 10'unun sürece dahil olması durumunda ise 450-500 milyon avro arasında tazminat potansiyeli oluşabileceği öngörülüyor.

Yüksek komisyon oranlarının düşürülmesinin uzun vadede oda fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 3

REKABET İHLALİ 2017'DE GÜNDEME GELDİ

Booking.com'un komisyon oranları, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Rekabet Kurulu tarafından incelendi ve rekabet ihlali tespit edildi.

Avrupa Adalet Divanı da 19 Eylül 2024 tarihli kararında söz konusu uygulamaların Avrupa Birliği rekabet hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Avrupa genelinde toplu tazminat süreci başlatılırken Türkiye'deki oteller de aynı uygulamalardan kaynaklanan zararları için uluslararası girişime katılma imkânına kavuştu.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 4

YÜZDE 30'A ULAŞAN KOMİSYONLARA İTİRAZ

Davanın Türkiye ayağına Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı hukuki destek sağlıyor. Hukuk bürosu, süreç kapsamında konaklama sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Armin Zerunyan'dan da destek alıyor.

Booking.com'un oteller açısından önemli bir dijital dağıtım kanalı olduğunu vurgulayan Zerunyan, davanın ticari ilişkinin kesilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Zerunyan, "Bizim asıl itirazımız, pazar gücünün kullanılması ve özellikle bağımsız ve orta ölçekli otellerin yüzde 25-30'lara ulaşan komisyonlarla çalışmak zorunda bırakılması." ifadelerini kullandı.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 5

SÜRECİN 2027'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Tazminat sürecinin 2027 itibarıyla başlamasının ve iki ila üç yıl sürmesinin beklendiğini belirten Zerunyan, tarafların uzlaşması hâlinde davanın daha kısa sürede sonuçlanabileceğini kaydetti.

Komisyon oranlarına yönelik düzenlemelerin vatandaşlara da olumlu yansıyabileceğini aktaran Zerunyan, "Maliyet baskısının azalması, otellerin fiyatlarını daha rekabetçi belirlemesine imkân verebilir. Özellikle yüksek sezonlarda ve fiyat hassasiyetinin arttığı dönemlerde bu durum, oda fiyatlarının daha kontrollü seyretmesine katkı sağlayabilir. Bu durum oda fiyatlarına da dolaylı olarak yansıyabilir." dedi.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 6

YÜZDE 17 KOMİSYON SINIRI GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, geçen hafta TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması gerekecek. İki yıl geçerli olacak izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olarak uygulanacak.

İzin belgesine sahip platformlar, satış bedelleri üzerinden yüzde 17'den fazla komisyon alamayacak. Teklifin ekim ayında TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat - 7

OTELLER MİSİLLEME İHTİMALİNDEN ENDİŞELİ

Türkiye'deki bazı oteller, davaya katılmaları hâlinde Booking.com tarafından yaptırım uygulanabileceği endişesini taşıyor.

Bu kaygıyı anladıklarını belirten Zerunyan, Avrupa'daki 15 binden fazla otelin Booking.com ile ticari ilişkisini sürdürürken davaya katıldığını ve herhangi bir sistem kapatılması ya da iş hacmi kaybı yaşanmadığını söyledi.

Zerunyan, "Toplu dava yapısı nedeniyle Türkiye'deki katılımcı oteller de davanın son aşamasına kadar anonim kalabilecek. Ancak tazminat hesaplaması yapılacaksa otellerin dijital ortamdaki komisyon faturalarını ibraz etmesi gerekecek." şeklinde konuştu.

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