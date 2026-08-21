Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması gerekecek. İki yıl geçerli olacak izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olarak uygulanacak.

Teklif, Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

OTELLER MİSİLLEME İHTİMALİNDEN ENDİŞELİ

Türkiye'deki bazı oteller, davaya katılmaları hâlinde Booking.com tarafından yaptırım uygulanabileceği endişesini taşıyor.

Bu kaygıyı anladıklarını belirten Zerunyan, Avrupa'daki 15 binden fazla otelin Booking.com ile ticari ilişkisini sürdürürken davaya katıldığını ve herhangi bir sistem kapatılması ya da iş hacmi kaybı yaşanmadığını söyledi.

Zerunyan, "Toplu dava yapısı nedeniyle Türkiye'deki katılımcı oteller de davanın son aşamasına kadar anonim kalabilecek. Ancak tazminat hesaplaması yapılacaksa otellerin dijital ortamdaki komisyon faturalarını ibraz etmesi gerekecek." şeklinde konuştu.