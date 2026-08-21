Tekel oyunu bozuldu, otel fiyatları sil baştan yazılacak! Booking’e Türkiye tokadı: Milyonluk tazminat
Avrupa'da 15 binden fazla otelin katıldığı Booking.com'a karşı toplu tazminat girişimine Türkiye'deki tesisler de dahil olabilecek. Türkiye'de 2004-2025 döneminde platforma kayıtlı 21 bini aşkın tesisin tamamının sürece katılması hâlinde tazminat potansiyelinin yaklaşık 3 milyar avroya ulaşabileceği hesaplanıyor. Komisyon oranlarının düşmesinin uzun vadede oda fiyatlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.
Avrupa otel sektörünün çatı kuruluşu Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) ile kıta genelindeki 30'dan fazla ulusal otel birliğinin desteğiyle Booking.com'a karşı toplu tazminat davası açıldı.
Avrupa'da 15 binden fazla otelin katıldığı tazminat girişiminin Türkiye ayağı da başladı.
Hollanda merkezli Stichting Hotel Claims Alliance tarafından yürütülen süreç kapsamında, Booking.com'un yıllarca uyguladığı ve rekabet hukukuna aykırı olduğu tespit edilen komisyon oranları nedeniyle zarara uğradığını düşünen Türk otelleri de davaya katılabilecek.
21 BİNİ AŞKIN TESİS DAVAYA KATILABİLECEK
Türkiye'de 2004-2025 döneminde Booking.com'a kayıtlı 21 bini aşkın tesis bulunuyor. Bu tesislerin tamamının davaya katılması hâlinde potansiyel tazminat tutarının yaklaşık 3 milyar avroya ulaşabileceği hesaplanıyor.
Tesislerin yüzde 10'unun sürece dahil olması durumunda ise 450-500 milyon avro arasında tazminat potansiyeli oluşabileceği öngörülüyor.
Yüksek komisyon oranlarının düşürülmesinin uzun vadede oda fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.