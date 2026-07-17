Berat Albayrak Türkiye'deki öncüsü olmuştu! ABD yaz saati modeline geçiyor

Türkiye'de 2016 yılında alınan kararla, sonbaharda saatlerin bir saat geri alınması uygulamasına son verildi ve UTC+3 yıl boyunca uygulanmaya başladı. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun kullanılmasının sosyal hayata ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı belirtiliyor. Akşam saatlerinin daha uzun süre aydınlık olması, evlerde ve iş yerlerinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Bu da ülke genelinde elektrik tüketiminin düşmesine ve enerji tasarrufunun artmasına katkı sağlıyor.

EKONOMİYE DEV KATKI: YARIM MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Uygulamanın Türkiye ekonomisine sağladığı devasa kazancı rakamlarla açıklayan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Rakamlar yeni geldi; 'Bunun ekonomik rakamsal analizi nedir?' diye bakanlık olarak bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle, İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda; büyüme, ısınma, kış tüketimi ve saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık, yani yarım milyar, eski rakamla yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibarıyla çok ciddi bir pozitif etki ortaya koymuştu" ifadelerini kullanarak uygulamanın başarısını rakamlarla ortaya koymuştu.