Akkuyu'dan yeni hedeflere nükleer enerjide stratejik akıl! Berat Albayrak'ın hamleleri büyük dönüşümü başlattı

5 BİN MW'LİK HEDEF NE GETİRECEK? Türkiye'nin 2050 vizyonunda 12 büyük reaktöre ilave olarak 5 bin megavat SMR kapasitesi hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Erol Kam, bu kapasitenin proses ısısı, hidrojen üretimi, bölgesel ısıtma ve deniz suyunun arıtılması gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. "Nükleer enerjinin ikinci büyük dönemi yalnızca elektrikte değil, ısıda, suda ve sanayide yaşanabilir." diyen Kam, SMR yatırımlarının sanayinin karbonsuzlaşması için yeni bir altyapı seçeneği oluşturabileceğini belirtti. Türkiye açısından SMR'ların en gerçekçi kullanım alanı, yüksek ve sürekli enerji tüketen sanayi kümeleridir. Demir-çelik, kimya, rafineri, veri merkezleri ve büyük organize sanayi bölgeleri bu açıdan öne çıkar. Elektriğin yanında uygun tasarımlarda proses ısısı sağlanması, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

AKKUYU'NUN ARDINDAN YERLİLEŞME HEDEFİ Akkuyu'nun Türkiye açısından yalnızca elektrik üretimi anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Erol Kam, proje kapsamında çok sayıda Türk firmasının tedarik zincirine dâhil olduğunu ve önemli bir insan kaynağının nükleer alanda yetiştiğini söyledi. Akkuyu'nun Türkiye'ye reaktör işletmeciliği, nükleer güvenlik kültürü ve proje yönetimi açısından deneyim kazandırdığını aktaran Kam, bu birikimin sonraki projelere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin nükleer enerjide uzun vadeli hedefleri açısından yerli kapasitenin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kam, tasarım, malzeme, kontrol sistemleri, imalat ve sertifikasyon gibi alanlarda yetkinlik kazanılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Bu kapasitenin yalnızca yeni santrallerin kurulmasına değil, Türkiye'nin nükleer teknolojide daha güçlü bir konuma gelmesine de katkı sağlayabileceğini belirtti.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN ADIMLAR NÜKLEER GELECEĞİN ZEMİNİNİ GÜÇLENDİRDİ 2017'de açıklanan Millî Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye'nin enerji politikasında önemli bir yön tayin ettiğini belirten Prof. Dr. Erol Kam, politikanın üç temel ekseninin arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olduğunu söyledi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresinde bu çerçevenin LNG ve FSRU altyapısı, doğal gaz depolama, denizlerde doğal gaz ve petrol aramaları, YEKA modeli ve nükleer enerji hedefleriyle birlikte ele alındığını kaydetti. Akkuyu projesinin hükûmetler arası anlaşmasının 2010'da imzalandığını hatırlatan Prof. Dr. Erol Kam, 2017'deki politikanın enerji bağımlılığını yalnızca ithalat faturası olarak değil, millî güvenlik ve sanayi politikası meselesi olarak çerçevelediğini vurguladı. Bu dönemde Türkiye'nin kendi sondaj filosunu oluşturmasının daha sonraki Karadeniz doğal gaz aramalarında somut bir kapasite avantajı sağladığını, FSRU ve depolama yatırımlarının da gaz arzının esnekliğini artırdığını belirtti.

"Enerji bağımsızlığı bir dönemin sloganı değil, yıllar boyunca sürdürülen kurumsal kapasite inşasıdır." diyen Prof. Dr. Erol Kam, 2017'deki politikanın bu zincirin önemli halkalarından biri olduğunu söyledi. Kam'a göre başarıyı kalıcı kılacak olan ise aynı stratejik aklın yeni teknolojiler, nükleer yerlileşme ve enerji dönüşümü alanlarında kurumlar üstü bir devlet politikası olarak sürdürülmesi olacak.