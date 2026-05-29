Karadeniz ve Gabar'da çifte devrim! Berat Albayrak’ın stratejik hamlesiyle milyar dolarlar kasada kalıyor

TEMELLERİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI:
Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde hayata geçirdiği "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile Karadeniz'deki doğal gaz keşif sürecinin temel mimarı olarak tarihe geçti.
Albayrak'ın projeye katkıları ve süreçteki rolü şu şekildedir:
- Temel Strateji ve Altyapı: Türkiye'nin sondaj filosunun (Fatih, Yavuz, Kanuni gemileri) kurulması ve denizlerdeki arama/sondaj faaliyetlerinin yerli imkânlarla başlatılması Albayrak'ın bakanlığı döneminde gerçekleşti.
- Keşfin Ön Hazırlıkları: Karadeniz'de 2020 yılında gerçekleştirilen tarihi doğal gaz keşiflerinin teknik ve lojistik altyapı adımları, eski bakan Albayrak'ın başlattığı bu dönüşüm programına dayanmaktadır.
- Kamuoyundaki Yansımaları: Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu vizyonun ilk adımlarını atan isim olarak Türkiye tarihine geçti.
TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP
Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar şu an spot piyasadaki değeri ise 250 milyar dolara ulaşıyor. Bugün gelinen nokta itibariyle üretimde birinci faz tamamlanırken günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz-2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak.
Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ ARTTI
Türkiye'nin halihazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunurken, bu filosuyla uluslararası aktörlerinde ilgisini çekiyor.
Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ve ABD'li dev Chevron ile Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edilmesi için imzalar atıldı. Ayrıca İngiliz devleri BP ve Shell'in yanı sıra Fransız TotalEnergies ile de bu alanda imzalar atıldı. Anlaşmalar çerçevesinde Türkiye yurtiçi ve yurtdışında bu şirketler ile ortaklıklar kurabilecek.
ÇAĞRIBEY SOMALİ'DE
YIldırım'ın ikizi olan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ise derin deniz sondajı işi için yıl içerisinde Somali'ye gitti. Curad-1 lokasyonunda sondaja başlayan geminin çalışmalarının 288 gün sürmesi bekleniyor. Gemi 7 bin 500 metre derinlikte petrol arayacak. Öte yandan Pakistan'da 3 deniz sahası,iki kara sahasında ruhsat alırken, Libya ve Kazakistan'da da sondaj çalışmaları için işbirlikleri geliştiriliyor.