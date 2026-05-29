Karadeniz ve Gabar'da çifte devrim! Berat Albayrak’ın stratejik hamlesiyle milyar dolarlar kasada kalıyor

TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP



Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar şu an spot piyasadaki değeri ise 250 milyar dolara ulaşıyor. Bugün gelinen nokta itibariyle üretimde birinci faz tamamlanırken günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz-2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak.

Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.