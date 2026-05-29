Karadeniz ve Gabar'da çifte devrim! Berat Albayrak’ın stratejik hamlesiyle milyar dolarlar kasada kalıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolü, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde tarihi bir kırılma noktası oluşturuyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın temelini attığı arama ve keşif stratejisi sayesinde, bugün Karadeniz'den milyar dolarlık katkı sağlanırken, Gabar'da da rekor seviyede üretimle tam bağımsızlık hedefi gerçeğe dönüşüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğal gaz ve Gabar'daki petrol, enerjide yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karadeniz gazının ilk üretime başlamasından bu yana geçen sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık üretim gerçekleşirken, Gabar'daki petrol üretimi ise rekor seviyelere ulaştı.

Başkan Erdoğan, Temmuz 2020'de Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfini tüm kamuoyuna müjdelerken Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken mayıs 2026 itibariyle de bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı.

Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğalgaz üretilmiş oldu. Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkesinin sahibi olduğu derin deniz sondaj ve sismik gemileri Karadeniz'de boy göstermeye devam ediyor. Halihazırda Yıldırım, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor.

TEMELLERİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI:

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde hayata geçirdiği "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile Karadeniz'deki doğal gaz keşif sürecinin temel mimarı olarak tarihe geçti.

Albayrak'ın projeye katkıları ve süreçteki rolü şu şekildedir:

  • Temel Strateji ve Altyapı: Türkiye'nin sondaj filosunun (Fatih, Yavuz, Kanuni gemileri) kurulması ve denizlerdeki arama/sondaj faaliyetlerinin yerli imkânlarla başlatılması Albayrak'ın bakanlığı döneminde gerçekleşti.
  • Keşfin Ön Hazırlıkları: Karadeniz'de 2020 yılında gerçekleştirilen tarihi doğal gaz keşiflerinin teknik ve lojistik altyapı adımları, eski bakan Albayrak'ın başlattığı bu dönüşüm programına dayanmaktadır.
  • Kamuoyundaki Yansımaları: Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu vizyonun ilk adımlarını atan isim olarak Türkiye tarihine geçti.

TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP

Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar şu an spot piyasadaki değeri ise 250 milyar dolara ulaşıyor. Bugün gelinen nokta itibariyle üretimde birinci faz tamamlanırken günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz-2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak.

Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğal gaz kullanırken Faz-3 ile birlikte hanelerin yüzde 80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ ARTTI

Türkiye'nin halihazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunurken, bu filosuyla uluslararası aktörlerinde ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ve ABD'li dev Chevron ile Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edilmesi için imzalar atıldı. Ayrıca İngiliz devleri BP ve Shell'in yanı sıra Fransız TotalEnergies ile de bu alanda imzalar atıldı. Anlaşmalar çerçevesinde Türkiye yurtiçi ve yurtdışında bu şirketler ile ortaklıklar kurabilecek.

ÇAĞRIBEY SOMALİ'DE

YIldırım'ın ikizi olan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ise derin deniz sondajı işi için yıl içerisinde Somali'ye gitti. Curad-1 lokasyonunda sondaja başlayan geminin çalışmalarının 288 gün sürmesi bekleniyor. Gemi 7 bin 500 metre derinlikte petrol arayacak. Öte yandan Pakistan'da 3 deniz sahası,iki kara sahasında ruhsat alırken, Libya ve Kazakistan'da da sondaj çalışmaları için işbirlikleri geliştiriliyor.

GABAR REKORA KOŞUYOR

Petrol, dünya geneline benzer şekilde Türkiye'nin de en fazla tükettiği enerji kaynağı olurken, Türkiye'nin toplam enerji arzının yüzde 30'una yakın bir kısmını oluşturan petrol büyük ölçüde ithalat ile karşılanıyor. İthalatı önlemek için karada ve denizde arama faaliyetleri sürerken Gabar bu alanda milat oldu. Şırnak ilindeki Gabar Dağı'nda 2021 yılında keşfedilen petrol rezervi yüksek kalitesi ve yaklaşık 150 milyon varillik büyüklüğü ile aynı yıl dünya genelinde karalarda keşfedilen en büyük on petrol rezervi arasında yer aldı.

Bu keşfin ardından Şehit Esma Çevik sahasında 26 kuyu, Şehit Aybike Yalçın sahasında 5 kuyu ve Teğmen Akdeniz sahasında 2 kuyu olmak üzere toplam 33 ayrı kuyuda üretim yapılmaya başlandı. Günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken, yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'i yerli üretimle karşılanıyor.

KAYA GAZI VE PETROLÜ

Sabah'ın haberine göre; Öte yandan TPAO, Diyarbakır Havzası'nda kaya gazı ve kaya petrolü aramak ve geliştirmek için ABD merkezli Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile ortak girişim anlaşmaları imzaladı.

Bu çalışmalar sonucunda bölgede 6 milyar varili aşan kaya petrolü ve zengin kaya gazı potansiyeli tespit edildi. Bölgede bu yıl içerisinde ankonvansiyonel tekniklerle üretim safhasına geçilmesi hedefleniyor.

