Berat Albayrak’ın temellerini attığı 'milli enerji' devrimi: Gabar’dan sonra şimdi de gözler Van’da!
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın vizyonuyla hayata geçen 'Milli Enerji Hamlesi', Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini ekonominin can suyu yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteğiyle yerli kaynaklara yönelen Türkiye, Şırnak Gabar’da 60 milyon varillik rekor üretime ulaşırken; şimdi tüm gözler Van’dan gelecek yeni petrol müjdesine çevrildi.
Van'da çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de yerden 1.850 metre derinliğe kadar inildi.
Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil- 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.