2021 yılından bugüne kadar toplam 60 milyon varil yerli petrol ekonomiye kazandırıldı. Sahada yerli imkanlarla üretilen 'Naim Süleymanoğlu', 'Koca Yusuf' ve 'Seyit Onbaşı' kuleleri faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılında kurulan Şırnak Bölge Müdürlüğü ile operasyonel kapasite artırıldı.

Gabar'da elde edilen tarihi başarılar, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıyor" diye konuştu. Van'da 27 Mayıs'ta sondaj çalışmalınının başladığını anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyeler tespit edildi.