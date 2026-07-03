Gram altında yeni hedef ne? Piyasalarda yıl sonu beklentisi değişti: Yatırımcının gözü bu rakamlarda!
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Finans Analisti İslam Memiş, gram altın, ons altın, gümüş ve Borsa İstanbul için dikkat çeken yıl sonu tahminlerini açıkladı. Memiş, gram altında 6 bin 700 TL, ons altında ise 5 bin dolar beklentisini paylaşarak kritik tarih olarak 13 Temmuz'a işaret etti.
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden hareketlendi. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla ons ve gram altın cephesinde yükseliş ivme kazandı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirerek altın, gümüş ve borsa yatırımcıları için kritik öngörülerde bulundu. Özellikle ABD istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasıyla piyasalarda yeni bir dönemin kapıları aralandı.
ALTIN FİYATLARINDA DİP SEVİYELER GERİDE Mİ KALDI?
Hafta başındaki sert düşüşlerin ardından piyasaların toparlanma sürecine girdiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Altın fiyatları dipten döndü. Hafta başında gram altın 5 bin 980 lira seviyesine kadar gerilemişti, şu an ise fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 310 lira seviyesinde bulunuyor. Ons altın tarafında da 3 bin 980 dolar seviyesinden 4 bin 182 dolara kadar bir toparlanma gördük" sözleriyle piyasadaki güncel durumu paylaştı. Memiş, "Şu an yaz tatili modunda olan bir piyasa var, bu nedenle yükselişlerin tam olarak başladığını söyleyemeyiz; geniş bant aralığındaki dalgalanma devam edecek" ifadelerini kullandı.
GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER
Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının izleyeceği seyir hakkında rakam veren İslam Memiş, "Ons altında önce 4 bin - 4 bin 200 dolar, ardından 4 bin 200 dolar üzerine yerleşen 4 bin 400 dolar aralığını göreceğiz. Gram altın tarafında ise önce 6 bin 100 - 6 bin 300 lira, ardından 6 bin 500 - 6 bin 700 lira aralığında yatay bir seyir izlenecek" değerlendirmesinde bulundu.
Yıl sonuna dair beklentilerinin pozitif olduğunu vurgulayan Memiş, "Orta ve uzun vadede, yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin denenmesini bekliyoruz" şeklinde aktardı.
ABD VERİLERİ VE MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ
Küresel ekonomideki gelişmelere dikkat çeken Memiş, "ABD tarım dışı istihdam verisi dün 110 bin beklenirken 57 bin geldi. Bu durum enflasyonla ilgili iyimser açıklamalarla birleşince hızlı toparlanmaya neden oldu. Eylül ayına kadar enflasyon tarafındaki düşüş beklentisi altını destekleyecektir" dedi.
Diğer yandan jeopolitik etkilere de değinen İslam Memiş, "Hürmüz Boğazı açılıyor, anlaşma haberleri geliyor. Bu süreçte altın satmak zorunda kalan merkez bankalarının, sattıkları altınları yerine koymalarını bekliyoruz. Bu da talebi canlı tutacaktır" sözleriyle altın talebinin süreceğini işaret etti.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK TARİH: 13 TEMMUZ
Gümüş piyasasındaki hareketliliğe de değinen Finans Analisti Memiş, "Gümüş hem küresel piyasalarda hem de merkez bankaları tarafında alımla yoluna devam ediyor. Ons tarafında 60 doların altı görüldükten sonra şu an 62 dolar seviyesindeyiz ve altına kıyasla yüzde 2,5 daha primli. 75 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 96 dolar seviyesi denenebilir" ifadelerini kullandı.
Memiş, özellikle bir tarihe dikkat çekerek, "13 Temmuz tarihinde ABD'nin Çin'e vermiş olduğu emtia süresi doluyor. Bu tarihten itibaren altın ve gümüş tarafında 'emtia milliyetçiliğinin' konuşulacağı yeni bir süreç bizi bekliyor" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.