Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yeniden hareketlendi. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla ons ve gram altın cephesinde yükseliş ivme kazandı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirerek altın, gümüş ve borsa yatırımcıları için kritik öngörülerde bulundu. Özellikle ABD istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasıyla piyasalarda yeni bir dönemin kapıları aralandı.

ALTIN FİYATLARINDA DİP SEVİYELER GERİDE Mİ KALDI?

Hafta başındaki sert düşüşlerin ardından piyasaların toparlanma sürecine girdiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Altın fiyatları dipten döndü. Hafta başında gram altın 5 bin 980 lira seviyesine kadar gerilemişti, şu an ise fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 310 lira seviyesinde bulunuyor. Ons altın tarafında da 3 bin 980 dolar seviyesinden 4 bin 182 dolara kadar bir toparlanma gördük" sözleriyle piyasadaki güncel durumu paylaştı. Memiş, "Şu an yaz tatili modunda olan bir piyasa var, bu nedenle yükselişlerin tam olarak başladığını söyleyemeyiz; geniş bant aralığındaki dalgalanma devam edecek" ifadelerini kullandı.

GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının izleyeceği seyir hakkında rakam veren İslam Memiş, "Ons altında önce 4 bin - 4 bin 200 dolar, ardından 4 bin 200 dolar üzerine yerleşen 4 bin 400 dolar aralığını göreceğiz. Gram altın tarafında ise önce 6 bin 100 - 6 bin 300 lira, ardından 6 bin 500 - 6 bin 700 lira aralığında yatay bir seyir izlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna dair beklentilerinin pozitif olduğunu vurgulayan Memiş, "Orta ve uzun vadede, yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin denenmesini bekliyoruz" şeklinde aktardı.