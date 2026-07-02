Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaları "manipülasyon" olarak değerlendirdi. Merkez bankalarının yoğun altın alımıyla yeni bir döneme hazırlandığını savunan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine değil, sahip oldukları altın miktarına odaklanması gerektiğini söyledi. Uzman isim, bu sürecin 2026 yılı sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.
Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik hem yatırımcıları hem de borcu olanları yakından ilgilendiriyor. Sabah saatlerinde kayıplarını telafi ederek yeniden yükseliş trendine giren ons altın ve gram altın, kritik seviyelere ulaştı.
Peki, altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ne anlama geliyor? Altın hala en güvenli liman mı yoksa küresel güçlerin bir manipülasyon aracı haline mi geldi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri ve merak edilen tüm soruları A Haber ekranlarında yanıtladı.
ALTINDA MANİPÜLASYON MU VAR?
Piyasalardaki sert dalgalanmaların arkasındaki nedenlere değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gün içinde gram altın 252 lira, ons altın 152 dolar oynadı. Artık 1,5 aylık süreç içerisinde küresel piyasalardaki büyük yatırımcıların altın üzerinden bir al-sat piyasası oluşturduklarını gözlemliyoruz. Altın ve gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıkmış, bir spekülasyon ve manipülasyon aracına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.
Memiş, 2026 yılının sonuna kadar paradan para kazanma devrinin bittiğini belirterek, "Varlıklarınıza sahip çıkmanız gereken bir yıl uyarım vardı. Bugün geldiğimiz noktada, Ocak ayındaki tarihi zirvelerin ardından 5 aydır altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini konuşuyoruz" sözleriyle durumu aktardı.
MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR
Dünya devlerinin altına yöneldiğini vurgulayan İslam Memiş, "Körfez ülkelerini köşeye sıkıştırdılar, nakit ihtiyacı olan merkez bankaları altın satmak zorunda kaldı. Ellerinden altınları ucuza aldılar. Kim aldı? Savaşı başlatanlar aldı. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, Mayıs ayında 10 tondan fazla altın alımı yapıldı. Rusya petrolden kazandığı paraları altına çevirdi, Suudi Arabistan alımlara devam ediyor. Merkez bankaları bir hazırlık içerisinde; enflasyona, Üçüncü Dünya Savaşı'na ve dijital paralara geçiş dönemine hazırlık yapıyorlar" açıklamasında bulundu.
BU SENEYE DİKKAT!
Yatırımcılara uzun vadeli strateji kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Memiş, "2026 yılının sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Ne yükselişlerde sevinin ne de düşüşlerde üzülün, sadece malınıza, fiziksel varlıklarınıza sahip çıkın. Fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Gram altını TL üzerinden takip etmek yanlıştır, uluslararası piyasalardaki ons altın üzerinden takip etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.