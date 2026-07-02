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Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın"

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaları "manipülasyon" olarak değerlendirdi. Merkez bankalarının yoğun altın alımıyla yeni bir döneme hazırlandığını savunan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine değil, sahip oldukları altın miktarına odaklanması gerektiğini söyledi. Uzman isim, bu sürecin 2026 yılı sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 1

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik hem yatırımcıları hem de borcu olanları yakından ilgilendiriyor. Sabah saatlerinde kayıplarını telafi ederek yeniden yükseliş trendine giren ons altın ve gram altın, kritik seviyelere ulaştı.

İSLAM MEMİŞ : "YIL SONUNA KADAR SERT HAREKETLER SÜRECEK"

Peki, altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ne anlama geliyor? Altın hala en güvenli liman mı yoksa küresel güçlerin bir manipülasyon aracı haline mi geldi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri ve merak edilen tüm soruları A Haber ekranlarında yanıtladı.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 2

ALTINDA MANİPÜLASYON MU VAR?

Piyasalardaki sert dalgalanmaların arkasındaki nedenlere değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gün içinde gram altın 252 lira, ons altın 152 dolar oynadı. Artık 1,5 aylık süreç içerisinde küresel piyasalardaki büyük yatırımcıların altın üzerinden bir al-sat piyasası oluşturduklarını gözlemliyoruz. Altın ve gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıkmış, bir spekülasyon ve manipülasyon aracına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 3

Memiş, 2026 yılının sonuna kadar paradan para kazanma devrinin bittiğini belirterek, "Varlıklarınıza sahip çıkmanız gereken bir yıl uyarım vardı. Bugün geldiğimiz noktada, Ocak ayındaki tarihi zirvelerin ardından 5 aydır altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini konuşuyoruz" sözleriyle durumu aktardı.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 4

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Dünya devlerinin altına yöneldiğini vurgulayan İslam Memiş, "Körfez ülkelerini köşeye sıkıştırdılar, nakit ihtiyacı olan merkez bankaları altın satmak zorunda kaldı. Ellerinden altınları ucuza aldılar. Kim aldı? Savaşı başlatanlar aldı. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, Mayıs ayında 10 tondan fazla altın alımı yapıldı. Rusya petrolden kazandığı paraları altına çevirdi, Suudi Arabistan alımlara devam ediyor. Merkez bankaları bir hazırlık içerisinde; enflasyona, Üçüncü Dünya Savaşı'na ve dijital paralara geçiş dönemine hazırlık yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 5

BU SENEYE DİKKAT!

Yatırımcılara uzun vadeli strateji kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Memiş, "2026 yılının sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Ne yükselişlerde sevinin ne de düşüşlerde üzülün, sadece malınıza, fiziksel varlıklarınıza sahip çıkın. Fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Gram altını TL üzerinden takip etmek yanlıştır, uluslararası piyasalardaki ons altın üzerinden takip etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 6

KISA VADELİ YATIRIMCI KAYBEDEBİLİR

Piyasayı anlık takip etmenin yaratacağı psikolojik baskıya değinen uzman isim, "Yatırımcıların gözünü ekrana dikip 'param kayboluyor' ya da 'çoğalıyor' demesi doğru bir yaklaşım değil. Altın sessizce yükseliyor ama çoğu yatırımcı bunu fark etmiyor. Geçen yıl Ocak ayında 3 bin lira olan gram altın, bu yıl 8 bin 157 seviyelerine kadar çıktı. Uzun vadeli yatırımcı için problem yok ama kısa vadeli al-sat yapanlar için ciddi riskler var" diyerek sözlerini tamamladı.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 7

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Yıl sonuna kadar sert hareketlerin devam edeceğini öngören Memiş, "Kısa vadeli zenginlik hayali bitti, bunu kabullenmek zorundayız. Dünyada finansal sistem değişiyor. Birikimlerinizi miktarsal olarak artırabilirsiniz ancak bu birikimler kısa vadede size bir servet aracı olarak geri dönmez" uyarısında bulundu. Piyasada yaşanan bu dalgalı seyrin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışında fiziksel altına yönelmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın" 8

Altın yatırımcısı bundan sonra ne yapmalı?

İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre yatırımcıların;

  • Kısa vadeli al-sat işlemlerinde temkinli olması,
  • Günlük fiyat hareketlerine göre karar vermemesi,
  • Fiziki varlıklarını koruması,
  • Ons altın fiyatlarını yakından takip etmesi,
  • Uzun vadeli yatırım stratejisini ön planda tutması gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: İslam Memiş altın piyasası için ne söyledi?
Cevap: Memiş, altın piyasasında manipülasyon yaşandığını, büyük yatırımcıların fiyat hareketlerini yönlendirdiğini ve yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini ifade etti.

Soru: Merkez bankaları neden altın alıyor?
Cevap: Memiş'e göre merkez bankaları enflasyon, jeopolitik riskler ve dijital para sistemine geçiş sürecine hazırlık amacıyla altın rezervlerini artırıyor.

Soru: Altın yatırımcısı kısa vadede ne yapmalı?
Cevap: Uzman isme göre kısa vadeli al-sat işlemleri yüksek risk taşıyor. Yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi ve fiziki varlıklarını koruması tavsiye ediliyor.

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