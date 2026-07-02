Altın artık yatırım aracı değil mi? Manipülasyon tartışması büyüyor: "Fiyata değil, miktara odaklanın"

KISA VADELİ YATIRIMCI KAYBEDEBİLİR

Piyasayı anlık takip etmenin yaratacağı psikolojik baskıya değinen uzman isim, "Yatırımcıların gözünü ekrana dikip 'param kayboluyor' ya da 'çoğalıyor' demesi doğru bir yaklaşım değil. Altın sessizce yükseliyor ama çoğu yatırımcı bunu fark etmiyor. Geçen yıl Ocak ayında 3 bin lira olan gram altın, bu yıl 8 bin 157 seviyelerine kadar çıktı. Uzun vadeli yatırımcı için problem yok ama kısa vadeli al-sat yapanlar için ciddi riskler var" diyerek sözlerini tamamladı.