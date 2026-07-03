2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin ödeyeceği ücret memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 472 bin 653 TL olarak güncellendi. Yeni bedel aralık ayı sonuna kadar uygulanacak, ocak ayında memur maaş katsayısının yeniden belirlenmesiyle ücret tekrar değişecek.

Bedelli askerlik ücreti, temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Buna göre ikinci yarıda yapılacak başvurularda ödenecek tutar 472 bin 653 TL oldu. Başvuru yapmayı planlayan yükümlüler, yıl sonuna kadar bu ücret üzerinden işlem gerçekleştirecek. Yeni hesaplama ise 2027 yılı ocak ayında açıklanacak memur maaş katsayısıyla birlikte yapılacak.

Temmuz 2026 tarihi itibarıyla bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 TL oldu. (Görsel: A Haber) BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI Bedelli askerlik uygulamasında ücret, memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni katsayıyla birlikte bedelli askerlik bedeli 416 bin 361 TL'den 472 bin 653 TL'ye çıktı. Belirlenen yeni ücret, 2026 yılının ikinci yarısı boyunca geçerli olacak. Başvurularını bu dönemde tamamlayan yükümlüler ödemelerini bu tutar üzerinden yapacak.

(Foto: A Haber) BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR? Bedelli askerlik bedeli, kanunda yer alan 300 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Memur maaş katsayısındaki her artış bedelli askerlik ücretine de doğrudan yansıyor.