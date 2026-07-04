Milyonluk hesaplara içeriden tuzak! Çürük elmalar deşifre oldu

Bankalarda yüklü birikimleri bulunan yaşlı vatandaşlar, dolandırıcılık şebekelerinin hedefi haline geldi. Yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekelerinin arkasından adeta bir "içeriden sızma" operasyonu çıktı. Suç örgütlerine nokta atışı bilgi sızdıran "köstebek bankacılar" tek tek deşifre edilirken, bankalar olası iç suistimallere karşı denetim ve güvenlik süreçlerini sıkılaştırdı.

Son dönemde bankalarda yüksek bakiyesi olan yaşlı vatandaşların dolandırıcıların hedefine yerleşmesi dikkatleri bankadaki "kötü niyetli çalışanlara" çevirdi. Suç örgütlerinin nokta atışı hedef belirlemelerinde 'köstebek bankacılar'ın da payı bulunurken, buna yönelik bankalardaki önlemler artırılıyor. Son birkaç haftadır bir milletvekili başta olmak üzere bankada 70-100 milyon liralar gibi yüklü meblağları bulunan 70 yaş civarı vatandaşların dolandırılması, bu kişilerin dolandırıcılar tarafından nokta atışı nasıl tespit edildiğine yönelik olasılıkları da yeniden gündeme getirdi.

TBB VERİ SIZINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, suç örgütü üyelerince sokak sokak gezilerek hedef bulunması ya da hacklenen banka bilgilerinin dark webde satılması sonucu da yaşlı vatandaşlar hedefe oturabilirken, suçluların kendileri için en kolay hedefi belirlemesinde bankadaki "kötü niyetli çalışanlar" da aktif rol oynuyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bu soruna daha önce hazırladığı "Bankacılıkta Dolandırıcılık Eylemleri Tespit ve Önleme Yöntemleri" raporunda değinirken veri sızıntısı dolandırıcılığının başında "Kurum içindeki kötü niyetli çalışanların kötü bir amaca hizmet için gerçekleştirdikleri veri sızıntıları (müşteri bilgileri, hesap bilgileri)" geldiğini açıkladı.