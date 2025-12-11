Piyasalar merakla bekliyor! Gözler TCMB’nin faiz kararında | Beklentiler ne yönde?

(Foto: AA)

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirtirken, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hedefleriyle tutarlı kalmaya devam ettiğini söyleyerek, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok." diye konuştu.

Politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını ifade eden Powell, ocak ayındaki toplantıya kadar çok sayıda veri elde edileceğini, verilerin düşüncelerini şekillendirmede önemli rol oynayacağını vurguladı.

Analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiği ise gelecek dönemde faiz indirimlerinin kademeli olarak devam edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Fed 2026'da 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirim yapacağı tahmin edilirken, Powell'ın açıklamalarının ardından ocak toplantısı için ise yüzde 77 ihtimalle politika faizinin sabit tutulacağı bekleniyor.

TRUMP: "(FAİZ İNDİRİMİ) OLDUKÇA DÜŞÜK YAPTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren ve Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile görüşeceğini söyledi.

Trump, faiz oranları konusunda dürüst olacak birini aradığını belirterek, "Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." ifadelerini kullandı.