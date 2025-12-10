Küresel piyasaların gözü Fed'de! Faiz kararı açıklanacak
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Merakla beklenen ve yılın son toplantısında faizini açıklayacak olan Fed'in kararı tüm piyasaları etkileyecek.
Merakla beklenen ve yılın son toplantısında faizini açıklayacak olan Fed'in kararı tüm piyasaları etkileyecek.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oldu.
FED FAİZİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED'in iki gün süren toplantısı sona ermesi ile alınan karar TSİ 22.00'de açıklanacak. Kararın duyurulmasının ardından FED Başkanı Powell kameraların karşısına çıkarak hem kararın arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de FOMC üyelerinin güncellenmiş ekonomik tahminlerini kamuoyuyla paylaşacak.
ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.
Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.
FED'İN FAİZİ PİYASALARDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Fikir ayrılıklarının sürmeye devam ettiği bir ortamda kararını açıklayacak Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.
TRUMP, DAHA "GÜVERCİN" BİR FED BAŞKANI İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken, Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi. Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi. Trump, Fed Başkanlığı için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sultanlar Ligi | Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Maddenin yeni hali ortaya çıktı! Aynı anda hem katı hem de sıvı: İşte o tuhaf form
- Zeka oyunu: Tek hamle ile 46’dan büyük sayı oluşturabilir misin?
- Yıpranmış saçları anında toparlıyor! Lastik gibi uzayan saçlara güçlendirici doğal formül
- Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- 30 bin TL'yi aşan emekli promosyonu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
- Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...
- Sinüsleri anında rahatlatıyor: Burun tıkanıklığını en hızlı açan 4 içecek
- UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta: Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?
- Kış soğuklarında dahi eğilip bükülmüyor: Ayaza rağmen çiçek açıyor! En dayanıklı 3 çiçek