Kasım ayında ihracat rakamlarında artış: 22,7 milyar dolar seviyesine çıktı

Ticaret Bakanı Bolat yaptığı açıklamada "Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

2025 yılında 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdık. Kasım ayında takvimin olumsuz etkisine rağmen yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaşıldı.

Kasım ayı itibarıyla 22,7 milyar dolarla yıllıklandırılmış mal ihracatı rekoru kırıldı.

Ayrıntılar geliyor...