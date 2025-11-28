28 Kasım 2025, Cuma
TÜİK ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 10:16 Güncelleme: 28.11.2025 10:27
TÜİK: Ekim ayında bir önceki aya göre işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

