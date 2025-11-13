O borçlar daha düşük faizle taksitlendirilecek! Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

"DAHA DÜŞÜK FAİZLE TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK"

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.