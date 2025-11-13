13 Kasım 2025, Perşembe
O borçlar daha düşük faizle taksitlendirilecek! Bakan Şimşek duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 15:12 Güncelleme: 13.11.2025 15:14
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu. Buna göre, vergi ve SGK borçları artık daha düşük faizle taksitlendirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

"DAHA DÜŞÜK FAİZLE TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK"

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

GECİKME FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

