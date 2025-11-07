Merkez Bankası Başkanı 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı. Enflasyonda 12 ay sonrası beklentilerde gerileme yavaşladı. Enflasyonda beklentiler hala tahminlerimizin üzerinde.

Sıkı parasal duruş, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

Kredi büyümesinde TL lehine görünüm devam ediyor. Bireysel kredi büyümesi kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Mevduat faizinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

Türk lirası mevduatın payı yüzde 60 seviyesinde tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisi kaynaklı.

KKM hesaplarından dövize dönüş arttı. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. KKM hesapları bu yılın sonunda büyük oranda kapanmış olabilir. Rezervlerde olumlu görünüm devam ediyor. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı.