Emlak Konut’tan İstanbul’da 30 milyar TL’lik dev proje: Kuzey Adalar | Faizsiz peşinatsız taksitle alma fırsatı

Kuzey Adalar Projesi (A Haber arşiv)

"KUZEY ADALAR PROJESİ, 30 MİLYAR TL'LİK YATIRIMLA BÖLGEYE DEĞER KATACAK"

Kuzey Adalar Projesi'nin 15 blokta, 2.281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2.413 bağımsız bölümden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Kuzey Adalar Projesi, İstanbul'a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu proje, Kartal'a değer katacak bir dönüşümün simgesidir." şeklinde konuştu.

EMLAK KONUT'TAN 3. ÇEYREKTE 57 MİLYAR TL'LİK SATIŞ GELİRİ

Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO'nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını da paylaştı. "Yılın ilk dokuz ayında 4.832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL'yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde %125, satış gelirinde ise yaklaşık %168 artış anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Yılmaz, yıl sonu hedefinin 7.522 adet bağımsız bölüm ve 77 milyar TL satış geliri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu güçlü performans, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın sonucudur." diye konuştu.

Yılmaz konuşmasında Emlak Konut olarak 2025 yılı içerisinde 50 ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ihalelerin 8'i gelir paylaşımı modeliyle yürütülürken, toplam 56,570 milyar TL'lik satış geliri öngörülmüş olup, 22,815 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak hesaplanmıştır." dedi.