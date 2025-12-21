TBMM'ye binlerce dilekçe yağdı: Haftada 4 gün çalışma olacak mı?
TBMM Dilekçe Komisyonu’nun yayımladığı son istatistikler, yurttaşların yasa değişikliği beklentilerini açıkça ortaya koydu. Meclis’e iletilen 27 bin 530 dilekçede; çalışma hayatı, askerlik uygulamaları, engelli bireylerin hakları ve çevreyle ilgili düzenlemeler başta olmak üzere pek çok alanda talep dile getirildi. Başvurularda öne çıkan konular arasında haftada dört gün çalışma düzenine geçilmesi, doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya yükseltilmesi ve bedelli askerlik bedellerinin düşürülmesi yer aldı.
Çalışma hayatında devrim niteliğinde beklentileri olan vatandaşlar, modern çalışma modellerinin hayata geçirilmesini istiyor. Başvurularda, ebeveynlere çocukları 5 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma hakkı verilmesi ve doğum yapan annelerin izin süresinin uzatılması gibi aile odaklı talepler ön plana çıktı. Özellikle 2025 yılı içerisinde doğum yapacak annelerin de bu olası düzenlemelerden faydalanması istenirken, çalışma saatlerinin kadınlar için yeniden düzenlenmesi talebi yoğun ilgi gördü.
HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE UZAKTAN ÇALIŞMA
Askerlik hizmetine yönelik sunulan dilekçelerde ise evli vatandaşların durumu öncelik kazandı. Evli bireylerin askerlik görevini ikamet ettikleri yere yakın bölgelerde yapması ve bu süreçte asgari ücret düzeyinde bir ödeme almaları talep edildi. Ayrıca, çalışan ve evli olanlar için bedelli askerlik ücretlerinde indirim yapılması veya muafiyet sağlanması gibi ekonomik kolaylıklar Meclis gündemine taşınmış oldu. Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi de savunma kategorisindeki bir diğer önemli başlık olarak kayıtlara geçti.
EVLİ VE ÇALIŞANLARA ASKERLİK KOLAYLIĞI TALEBİ
Engelli vatandaşların hakları konusunda ise terminolojik ve teknik düzenlemeler talep edildi. Anayasa'da yer alan "özürlü" ibaresinin "engelli" olarak güncellenmesi istenirken, işitme engellilerin de ÖTV muafiyetinden yararlanması gerektiği vurgulandı. Toplumsal yaşam alanında ise kafe ve restoranların açık alanlarında sigara yasağının sıkılaştırılması ve çevre kirliliğine yönelik cezaların artırılması gibi daha yaşanabilir bir çevre odaklı istekler komisyona sunulan dosyalar arasında yer aldı.
Meclis Dilekçe Komisyonu, gelen binlerce talebi inceleyerek büyük bir kısmının yeni bir kanun değişikliği gerektirdiğini saptadı. Anayasa gereği kanun teklifi verme yetkisinin milletvekillerine ait olması sebebiyle, bu taleplerin doğrudan komisyon eliyle yasalaşamayacağı, ancak yasama sürecine ışık tutacağı belirtildi. Başvuruların yüzde 85'inin dijital ortamda yapıldığı ve erkeklerin kadınlara oranla üç kat daha fazla dilekçe verdiği verilerle ortaya konuldu.
