TBMM’ye binlerce dilekçe yağdı: Haftada 4 gün çalışma olacak mı?

EVLİ VE ÇALIŞANLARA ASKERLİK KOLAYLIĞI TALEBİ

Engelli vatandaşların hakları konusunda ise terminolojik ve teknik düzenlemeler talep edildi. Anayasa'da yer alan "özürlü" ibaresinin "engelli" olarak güncellenmesi istenirken, işitme engellilerin de ÖTV muafiyetinden yararlanması gerektiği vurgulandı. Toplumsal yaşam alanında ise kafe ve restoranların açık alanlarında sigara yasağının sıkılaştırılması ve çevre kirliliğine yönelik cezaların artırılması gibi daha yaşanabilir bir çevre odaklı istekler komisyona sunulan dosyalar arasında yer aldı.

Meclis Dilekçe Komisyonu, gelen binlerce talebi inceleyerek büyük bir kısmının yeni bir kanun değişikliği gerektirdiğini saptadı. Anayasa gereği kanun teklifi verme yetkisinin milletvekillerine ait olması sebebiyle, bu taleplerin doğrudan komisyon eliyle yasalaşamayacağı, ancak yasama sürecine ışık tutacağı belirtildi. Başvuruların yüzde 85'inin dijital ortamda yapıldığı ve erkeklerin kadınlara oranla üç kat daha fazla dilekçe verdiği verilerle ortaya konuldu.