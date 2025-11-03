03 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 10:01 Güncelleme: 03.11.2025 10:22
ABONE OL
TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) istatistiklerini yayımladı. Buna göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 oldu.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %26,91 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,79 artış, imalatta %26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,31 artış ve su temininde %56,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,91 artış, enerjide %25,05 artış ve sermaye mallarında %27,27 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,83 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,25 artış, imalatta %1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,16 azalış ve su temininde %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,43 artış, enerjide %0,65 azalış ve sermaye mallarında %1,18 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör