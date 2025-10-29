29 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 11:15 Güncelleme: 29.10.2025 11:26
Altında gözler Fed’in üzerinde! Yükseliş trendi sona mı erdi?

Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber gram altın da 5400 TL'nin altına geriledi. Ons altın bugün güne 3 bin 969 dolardan işlem görerek başlarken, gram altın ise 5 bin 353 liradan işlem gördü. Çin ile ABD arasındaki gerilimin azalması, piyasalarda risk algısının düşmesine ve altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Ekonomistler şimdi de gözlerin Fed kararına döndüğünü bildirdi.

Ons fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatı 5350 lira bandına kadar geriledi. Dün günü yüzde 0,6 düşüşle 5334 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne hafif yükselişle başladı. Açılışta yüzde 0,4 artan gram altın fiyatı 5353 TL'den işlem gördü.

Altının ons fiyatı 4 bin doların altında işlem görmeye başladı. (A Haber arşiv)Altının ons fiyatı 4 bin doların altında işlem görmeye başladı. (A Haber arşiv)

Çeyrek altın ise 9298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Altının onsu ise açılışta yüzde 0,42 arttı. 3 bin 969 dolardan işlem gören ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

RİSK ALGISI AZALDI
ABD ile Çin arasındaki görüşme öncesi piyasalarda yaşanan iyimserlikle beraber risk algısı da azaldı. Riskin azalmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altına yönelim zayıfladı. Bunun yanı sıra yükseliş nedeniyle kar realizasyonu yapan yatırımcılar da altına olan talebin azalmasını sağladı.

Piyasalar Fed'in faiz ile ilgili vereceği karara kilitlendi. (A Haber arşiv)Piyasalar Fed'in faiz ile ilgili vereceği karara kilitlendi. (A Haber arşiv)

PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR
Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarının da altın üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed'in bu akşam politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin azalmasıyla birlikte düşen risk algısının ardından gram altın 5500 TL bandının altına gerilemişti. (A Haber arşiv)ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin azalmasıyla birlikte düşen risk algısının ardından gram altın 5500 TL bandının altına gerilemişti. (A Haber arşiv)

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

