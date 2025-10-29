Altında gözler Fed’in üzerinde! Yükseliş trendi sona mı erdi?

Altının ons fiyatı 4 bin doların altında işlem görmeye başladı. (A Haber arşiv)

Çeyrek altın ise 9298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Altının onsu ise açılışta yüzde 0,42 arttı. 3 bin 969 dolardan işlem gören ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

RİSK ALGISI AZALDI

ABD ile Çin arasındaki görüşme öncesi piyasalarda yaşanan iyimserlikle beraber risk algısı da azaldı. Riskin azalmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altına yönelim zayıfladı. Bunun yanı sıra yükseliş nedeniyle kar realizasyonu yapan yatırımcılar da altına olan talebin azalmasını sağladı.