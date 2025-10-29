Altında gözler Fed'in üzerinde! Yükseliş trendi sona mı erdi?
Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber gram altın da 5400 TL'nin altına geriledi. Ons altın bugün güne 3 bin 969 dolardan işlem görerek başlarken, gram altın ise 5 bin 353 liradan işlem gördü. Çin ile ABD arasındaki gerilimin azalması, piyasalarda risk algısının düşmesine ve altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Ekonomistler şimdi de gözlerin Fed kararına döndüğünü bildirdi.
Ons fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatı 5350 lira bandına kadar geriledi. Dün günü yüzde 0,6 düşüşle 5334 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne hafif yükselişle başladı. Açılışta yüzde 0,4 artan gram altın fiyatı 5353 TL'den işlem gördü.
Çeyrek altın ise 9298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satıldı. Altının onsu ise açılışta yüzde 0,42 arttı. 3 bin 969 dolardan işlem gören ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
RİSK ALGISI AZALDI
ABD ile Çin arasındaki görüşme öncesi piyasalarda yaşanan iyimserlikle beraber risk algısı da azaldı. Riskin azalmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altına yönelim zayıfladı. Bunun yanı sıra yükseliş nedeniyle kar realizasyonu yapan yatırımcılar da altına olan talebin azalmasını sağladı.
PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR
Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarının da altın üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed'in bu akşam politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı
- Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı?
- HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji'den bölge bölge sarı alarm: Kar, dolu, fırtına, sağanak sonrası pastırma sıcakları geliyor
- 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri
- Hakem Mehmet Ali Özer kimdir? PFDK’ya sevk edilen Mehmet Ali Özer kaç yaşında, nereli?
- TFF’nin bahis listesinde yer alan Egemen Artun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönettiği maçlar…
- Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? Bahis listesinde ismi geçen Melih Kurt hangi maçları yönetti?
- Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?