Türkiye’nin 14. hava kampüsü o ilçede açılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 12:03 Güncelleme: 28.10.2025 12:08
Sivas'ın Divriği ilçesine Türkiye'nin 14. hava kampüsü açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde Türkiye'nin 14. hava kampüsünün açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Divriği'deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ekim Cuma günü Sivas Divriği'de inşa edilen yeni hava kampüsün açılışını gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, "Divriği'de Türkiye'nin 14. Hava kampüsünü hizmete alacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14. hava kampüsünün Divriği'de açılacağını duyurdu. (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14. hava kampüsünün Divriği'de açılacağını duyurdu. (A Haber arşiv)

"12 İLDE 14 HAVA KAMPÜSÜMÜZ İLE SPORTİF VE AMATÖR HAVACILIĞA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Uraloğlu, mevcut hava kampüslerin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sivas Divriği'deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Öte yandan Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz."

Divriği'ne inşa edilen pist 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. (A Haber arşiv)Divriği'ne inşa edilen pist 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. (A Haber arşiv)

"PİST BİN 180 METRE UZUNLUĞUNDA VE 20 METRE GENİŞLİĞİNDE İNŞA EDİLDİ"
Divriği Hava Kampüsü'nün teknik özelliklerine de değinen Bakan Uraloğlu, "Pist bin 180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton kaplama olarak inşa edildi. 8 adet parklama alanına sahip olan hava kampüste yalnızca 5 bin 700 kilogramın altındaki hava araçlarıyla sportif ve amatör amaçlı uçuşlar gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, burada ticari uçuşların yapılmayacağını, jet motorlu uçakların iniş-kalkış gerçekleştiremeyeceğini, uçuşların Görerek Uçuş Kuralları (VFR) kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Hava kampüsü ile birlikte bölgedeki turizmin daha da gelişmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Hava kampüsü ile birlikte bölgedeki turizmin daha da gelişmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

BÖLGE TURİZMİNE KATKI SUNACAK
Bakan Uraloğlu, hava kampüsünün bölgeye sağlayacağı kazanımların altını çizerek, "Hava kampüsler, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsler hem ekonomik gelişime katkı sağlıyor hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkân tanıyor. Divriği Hava Kampüsü, bölge turizmine katkı sunacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasında rol oynayacak." dedi.

