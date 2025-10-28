Türkiye’nin 14. hava kampüsü o ilçede açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14. hava kampüsünün Divriği'de açılacağını duyurdu. (A Haber arşiv)

"12 İLDE 14 HAVA KAMPÜSÜMÜZ İLE SPORTİF VE AMATÖR HAVACILIĞA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, mevcut hava kampüslerin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sivas Divriği'deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Öte yandan Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz."