Borsada tüm gözler enflasyon ve faiz indirim sürecinde! Yılın son çeyreğinde yükseliş sürecek mi?

Yılın ilk 9 ayında BIST 100 endeksi toplamda yüzde 12,02 oranında yükseldi. (A Haber arşiv)



ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARI KATALİZÖR ETKİSİ YARATABİLİR

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya da son çeyrekte BIST 100 endeksi açısından belirleyici unsurun enflasyon ve Merkez Bankasının işaret ettiği dezenflasyon patikasında kalıp kalmayacağı olduğunu belirtti.



Enflasyondaki geçici etkilerin kalıcılaşması ve baskının yeniden güçlenmesi halinde, Merkez Bankasının faiz indirimleri konusunda elini zorlaştıracağını ifade eden Yalçınkaya, "Normal şartlar altında bu yılın borsa hikayesini, faiz indirimlerinin başlaması ve kesintisiz devam etmesi oluşturacaktı. Eğer bu senaryo gerçekleşseydi muhtemelen endeks 13.000-14.000 bandında seyrediyor olacaktı." ifadelerini kullandı.



Artan siyasi risklerin bu süreci geciktirdiğini vurgulayan Yalçınkaya, önümüzdeki yaklaşık üç ayda siyasi gelişmeler ile enflasyonun seyrinin ana belirleyiciler olacağını kaydetti.



Yalçınkaya, üçüncü çeyrek bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesinin hisse bazında katalizör etkisi yaratabileceğini, çok güçlü olmasa da iyileşmeye işaret eden küçük sinyallerin görülebileceğini ifade etti.



Ancak siyasi gündem ve enflasyon baskısı sürerken, bu iyileşmenin tek başına endeks üzerinde kalıcı bir ivme üretmesinin sınırlı kalabileceğini belirten Yalçınkaya, "Enflasyon izin verirse endekste yeni zirveler görebiliriz, ancak çok güçlü bir borsa hareketinden söz etmek mümkün olmayabilir." dedi.