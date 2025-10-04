Marketlerin etiket oyunu! Fark üç kata çıkıyor

Marketlerin etiket oyunu!



FARK ÜÇ KATA KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre Şikayet platformuna belgeleriyle aktarılan kasa-etiket farkı sorunun boyutlarını da gözler önüne seriyor. Örneğin bir market kağıt havlunun etiket fiyatını 150 TL olarak belirtirken aynı ürünü kasadan 200 TL olarak tahsil ediyor. Vatandaşın aktardığı bilgilere göre, "Mağazaya geri dönerek konuyu yetkililere ilettim. Ancak mağaza görevlileri, ortada açıkça bulunan fiyatlandırma hatasına rağmen yalnızca 1 adet ürün için farkı iade edebileceklerini söylediler" diyor. Elazığ'da bir vatandaş ise üç harfli bir indirim marketinde etikette kilogramı 10 TL olan bir kavuna markette 34.90 TL ödediğini yani üç katından fazla ödeme alındığını belgeleriyle aktarıyor.